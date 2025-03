Във форма за лятото: 5 промени в храненето, които трябва да направите

С наближаването на лятото много хора започват да търсят начини за бързо влизане във форма. Вместо екстремни диети и изтощителни тренировки, експертите препоръчват по-здравословни и ефективни методи, съобщава Eat This, Not That.

Диетологът Джулия Зумпано подчертава, че здравословните заместители в храненето могат да повишат качеството на храната, като осигурят повече витамини, минерали, фибри, полезни мазнини и протеини.

Заменете заквасената сметана с кисело мляко

Добра алтернатива на майонезата и заквасената сметана е киселото мляко, тъй като тези продукти не допринасят за здравето на червата. Натуралното нискомаслено кисело мляко има същата кисела нотка и кремообразна текстура като заквасената сметана, но съдържа наполовина по-малко калории и мазнини.

Изберете карфиол вместо картофи

Пюрето от карфиол е вкусна и здравословна алтернатива на традиционното картофено пюре.

Карфиолът е отличен източник на витамин C, който подпомага имунната система, насърчава производството на червени кръвни клетки и играе ключова роля в възстановяването на ДНК.

Освен това карфиолът е богат на витамин K, който е от съществено значение за здравето на сърцето и костите.

Заменете обикновеното брашно с бадемово

Бадемовото брашно има леко сладък, нежен вкус и увеличава съдържанието на протеини, фибри и микроелементи в ястията.

Този вид брашно съдържа полезни мазнини, протеини, витамин E, магнезий и антиоксиданти. Ниският гликемичен индекс на бадемовото брашно помага за стабилно ниво на кръвната захар, което е особено важно за диабетиците.

Бадемите са полезни и за сърцето, тъй като съдържат ненаситени мазнини, които спомагат за понижаване на холестерола.

Заменете обикновената паста със зеленчукова

Нудлите, направени от бобови култури, са отлична алтернатива, богати на фибри и протеини, които помагат да се чувствате сити по-дълго. Въпреки това, те съдържат повече въглехидрати и калории.

Популярни видове зеленчукови пасти включват спагети от тиквички (zoodles), паста от цвекло, спанак, моркови и боб. Това е вкусен и здравословен начин да разнообразите менюто си.

Ограничете преработените храни и бързото хранене

Прекомерната употреба на сол, консерванти и трансмазнини допринася за наддаване на тегло и може да доведе до влошено здравословно състояние.

Замяната на бързата храна с по-естествени и питателни храни помага да се избегнат резки колебания в кръвната захар и чувството на умора. Здравословната диета подобрява концентрацията, паметта и цялостното усещане за благополучие.

Вместо да разчитате на строги диети и изтощителни упражнения, опитайте да включите тези полезни заместители в храненето си. Малките промени в ежедневното меню могат да направят голяма разлика в здравето и външния ви вид, без да се лишавате от вкусна и разнообразна храна.