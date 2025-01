Възрастните хора трябва да ядат повече яйца

С напредването на възрастта тялото ни неизбежно се променя. Бръчки, сива коса и болки в ставите са само част от видимите знаци на остаряването. Но заедно с тях идват и по-сериозни здравословни предизвикателства, като сърдечни заболявания, остеопороза и когнитивен спад. Това прави изборът на правилна диета от решаващо значение за поддържане на физическото и умствено здраве.

Специалистите препоръчват богатото включване на плодове, зеленчуци, ядки и пълнозърнести храни в ежедневното меню. Но един скромен и често подценяван продукт също заслужава място на масата – яйцата.

Яйцата – суперхрана за възрастта

„Яйцата съдържат ключови хранителни вещества, които са от съществено значение за здравословното стареене,“ отбелязва спортният диетолог Тони Кастило от Elite Sports в интервю за Health Digest. Той обяснява, че те са богат източник на висококачествен протеин и витамин B12, както и на важни компоненти като холин (25% от дневната стойност в едно голямо яйце) и витамин D (6% от дневната стойност).

Проучванията подкрепят тези твърдения. Изследване от 2018 г., публикувано в Journal of the American College of Nutrition, установява, че холинът и лутеинът, съдържащи се в яйцата, не само подпомагат ранното развитие на мозъка, но също така могат да предотвратят когнитивен спад в по-късните етапи на живота.

Холинът играе критична роля за структурата на клетките и тяхната комуникация, посочва Кастило. Това се потвърждава от изследване от 2024 г., публикувано в Nutrients, което показва, че хората, които консумират яйца на средна възраст, демонстрират по-висока когнитивна функция по-късно в живота. Дори мъже над 60 години, които редовно ядат яйца, постигат по-добри резултати в тестовете за памет след 16 години в сравнение с тези, които ядат по-малко яйца.

Яйцата също са един от малкото естествени източници на витамин D, който е жизненоважен за здравината на костите. В комбинация с калция и каротеноидите, витамин D допринася за поддържането на костната плътност. Според изследване от 2021 г., публикувано в Journal of Mid-life Health, възрастните хора, които включват повече яйца в диетата си, имат значително по-здрави кости.

„С напредването на възрастта метаболизмът на протеините се променя, което прави правилния прием на протеини изключително важен,“ казва Кастило. Яйцата осигуряват всички основни аминокиселини в лесно усвоима форма. Той също така подчертава, че митът за яйцата като причинител на висок холестерол е остарял – изследванията доказват, че те не повишават нивата му в организма.

Яйцата не само допълват здравословната диета, но и предлагат мощен набор от хранителни вещества, които подпомагат когнитивната функция, здравината на костите и цялостното благосъстояние. С тяхната достъпност и лесно приготвяне, те са един от най-ценните съюзници в поддържането на добро здраве с напредването на възрастта. Както отбелязва Кастило, ключът е в баланса и редовното включване на тази суперхрана в ежедневното меню.