Шведски гигант на хоризонта от Volvo

Шведската автомобилна марка Volvo има амбицията да влезе с гръм и трясък в сегмента на най-големите луксозни всъдеходи, излизайки в директен двубой с модели като Range Rover, BMW X7 и Cadillac Escalade. Подготвяният нов флагман ще превъзхожда по размери настоящите XC90 и електрическия EX90, а основният фокус на продажбите ще бъде пазарът в САЩ, където гигантските каросерии се радват на огромно търсене, но и този в Европа.
Идеята за подобен модел тлее отдавна у главния дизайнер на марката Томас Ингенлат. Навремето той паркира XC90 до Range Rover за пряко сравнение, установявайки, че макар шведският кросоувър да не отстъпва по стил и дизайн, разликата в мащаба е огромна. XC90 и EX90 се конкурират с BMW X5 и Audi Q7, а бъдещият топ модел ще се премести с един клас по-нагоре – при най-големите представители на сегмента. Според Ингенлат търсене на такъв всъдеход има не само зад Океана, но и на Стария континент, независимо от по-тесните европейски улици.
Технически новата рожба на шведите най-вероятно ще разчита на хибридно задвижване и ще се сглобява на американска земя. От Volvo вече потвърдиха, че до 2030 година в завода им в Риджвил, Южна Каролина, ще започне производството на нов хибриден модел, съобразен с предпочитанията на местните купувачи. Макар компанията все още официално да не съобщава дали става въпрос точно за този гигантски SUV, съвпадението на фактите е доста очевидно.
Първите стилови насоки за бъдещето на марката ще станат ясни още в началото на 2027 година, когато Volvo ще покаже концептуален модел с изцяло нов екстериорен и интериорен език. Интересен акцент в него ще бъде завръщането на физическите бутони и контролери – директен отговор на оплакванията от клиенти и журналисти относно прекомерната зависимост от сензорните екрани в последните години.
Сериозен фокус ще бъде поставен и върху комфорта в купето, инспириран от китайското подразделение на бранда, където луксът на втория ред седалки е от изключително значение. До 2030 година Volvo обещава да извади общо 13 нови модела, като флагманският SUV с три реда седалки вероятно ще бъде перлата в тази мащабна продуктова офанзива.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Волвар
15:14 05.10.2026
2 Тропическа пpъдня
15:46 05.10.2026
3 Възроден Нов-стар XC90 или Удължен XC60
Волво направиха, като Фолксваген, срязаха XC60/Тигуана на две и добавиха 20 сантиметра и го кръстиха XC90/Tiguan All Space, защото старата платформа на XC90/Touareg, не получи зелена светлина за развитие, заради свръх тегло, а в САЩ Фоксваген имат Atlas, който е малко по-голям от стария пенсиониран XC90 на Volvo, чиито поточни линии бяха закрити.
В момента Волво е намерило правилните задвижващи системи, които компенсират огромното тегло, за да могат да покрият Екологичните изисквания и отново на дневен ред излиза оригиналната, стара платформа на XC90, а не на удълженото XC60, прекръстено на XC90.
Технологиите напреднаха и теглото вече не е от такова значение.
Коментиран от #5
15:47 05.10.2026
4 Фейк - либераст
15:51 05.10.2026
5 Фолксваген доубиха продуктовата си гама
До коментар #3 от "Възроден Нов-стар XC90 или Удължен XC60":Фолксваген направиха по-лошо от Волво, те напълно обезличиха, дори Tiguan All Space и го замениха с Touran, който е същото, но снишеното продължение на доработения Tiguan, защото All Space e всеизвестен с нестабилността си в завои и на високи скорости, същият проблем, който има и Volvo XC60 при скорости над 140 км/н - и двете марки са люлки на колела.
Ситуацията със зарязаните стари платформи е сериозна, защото те вървяха със съответното по-сериозно окачване, което издържаше на много по-големи натоварвания и същевременно добавяше комфорт и сигурност.
16:20 05.10.2026
6 Шведски или
16:38 05.10.2026