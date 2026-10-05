Шведски гигант на хоризонта от Volvo

Шведската автомобилна марка Volvo има амбицията да влезе с гръм и трясък в сегмента на най-големите луксозни всъдеходи, излизайки в директен двубой с модели като Range Rover, BMW X7 и Cadillac Escalade. Подготвяният нов флагман ще превъзхожда по размери настоящите XC90 и електрическия EX90, а основният фокус на продажбите ще бъде пазарът в САЩ, където гигантските каросерии се радват на огромно търсене, но и този в Европа.

Идеята за подобен модел тлее отдавна у главния дизайнер на марката Томас Ингенлат. Навремето той паркира XC90 до Range Rover за пряко сравнение, установявайки, че макар шведският кросоувър да не отстъпва по стил и дизайн, разликата в мащаба е огромна. XC90 и EX90 се конкурират с BMW X5 и Audi Q7, а бъдещият топ модел ще се премести с един клас по-нагоре – при най-големите представители на сегмента. Според Ингенлат търсене на такъв всъдеход има не само зад Океана, но и на Стария континент, независимо от по-тесните европейски улици.

Технически новата рожба на шведите най-вероятно ще разчита на хибридно задвижване и ще се сглобява на американска земя. От Volvo вече потвърдиха, че до 2030 година в завода им в Риджвил, Южна Каролина, ще започне производството на нов хибриден модел, съобразен с предпочитанията на местните купувачи. Макар компанията все още официално да не съобщава дали става въпрос точно за този гигантски SUV, съвпадението на фактите е доста очевидно.

Първите стилови насоки за бъдещето на марката ще станат ясни още в началото на 2027 година, когато Volvo ще покаже концептуален модел с изцяло нов екстериорен и интериорен език. Интересен акцент в него ще бъде завръщането на физическите бутони и контролери – директен отговор на оплакванията от клиенти и журналисти относно прекомерната зависимост от сензорните екрани в последните години.

Сериозен фокус ще бъде поставен и върху комфорта в купето, инспириран от китайското подразделение на бранда, където луксът на втория ред седалки е от изключително значение. До 2030 година Volvo обещава да извади общо 13 нови модела, като флагманският SUV с три реда седалки вероятно ще бъде перлата в тази мащабна продуктова офанзива.