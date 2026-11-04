Новини
Технологии »
Volvo представи най-здравия камион в историята си

Volvo представи най-здравия камион в историята си

4 Ноември, 2026 10:50 906 2

  • volvo-
  • volvo trucks-
  • камион-
  • vnx

Volvo Trucks представи изцяло новия Volvo VNX, тежкотоварен камион, проектиран от нулата за най-тежките експлоатационни условия

Volvo представи най-здравия камион в историята си - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Volvo Trucks официално разкри изцяло новия Volvo VNX – супертежкотоварен модел, конструиран от първата си визия за работа в най-суровите и критични експлоатационни условия в Северна Америка. Този дебют бележи поредния технологичен триумф за шведския бранд, превръщайки се в третата изцяло нова машина за северноамериканския пазар за по-малко от три години, следвайки успеха на VNL и VNR.

Volvo представи най-здравия камион в историята си

Новият Volvo VNX е целево насочен към най-натоварените сектори като мащабното строителство, дърводобива, селското стопанство и специализирания превоз на извънгабаритни товари. Президентът на Volvo Trucks North America, Питър Вурхов, определя модела като най-здравия, най-безопасния и най-устойчивия специализиран камион, създаван някога от марката. В основите на машината лежи усилена, термично обработена стоманена рама с изключителна якост, проектирана да издържа на комбинирано брутно тегло от 73 тона, като при специално одобрение от производителя капацитетът може да достигне рекордното тегло от 91 тона.

Volvo представи най-здравия камион в историята си

Всички модификации на силовия агрегат се доверяват на доказания двигател Volvo D13, генериращ максимална мощност от 540 конски сили и впечатляващите 2600 нютонметра въртящ момент. Сред иновативните решения за повишаване на производителността се откроява функцията за дистанционно управление на движението при ниска скорост до 8 км/ч. Това позволява на водача прецизно да маневрира с машината отвън, което представлява незаменимо улеснение при експлоатация със специфично оборудване като бетонобъркачки, строителни кранове и вакуумни инсталации.

Volvo представи най-здравия камион в историята си

Volvo VNX излиза на пазара с възможност за избор между три основни кабини: къса дневна кабина, компактна спална кабина и флагманска спална кабина с дължина от приблизително 160 сантиметра. Първите две конфигурации са налични както под формата на влекачи за полуремаркета, така и като специализирани шасита за надстройки, докато най-просторната версия със спален вагон е запазена изключително за влекач.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фокс

    1 0 Отговор
    Трябва ми за бустана

    11:37 04.11.2026

  • 2 Любопитко

    3 0 Отговор
    Що е дизел , а не електро ? Или за ток щему трябва и АЕЦ в ремаркето?

    11:55 04.11.2026