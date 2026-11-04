Volvo представи най-здравия камион в историята си

Volvo Trucks официално разкри изцяло новия Volvo VNX – супертежкотоварен модел, конструиран от първата си визия за работа в най-суровите и критични експлоатационни условия в Северна Америка. Този дебют бележи поредния технологичен триумф за шведския бранд, превръщайки се в третата изцяло нова машина за северноамериканския пазар за по-малко от три години, следвайки успеха на VNL и VNR.

Новият Volvo VNX е целево насочен към най-натоварените сектори като мащабното строителство, дърводобива, селското стопанство и специализирания превоз на извънгабаритни товари. Президентът на Volvo Trucks North America, Питър Вурхов, определя модела като най-здравия, най-безопасния и най-устойчивия специализиран камион, създаван някога от марката. В основите на машината лежи усилена, термично обработена стоманена рама с изключителна якост, проектирана да издържа на комбинирано брутно тегло от 73 тона, като при специално одобрение от производителя капацитетът може да достигне рекордното тегло от 91 тона.

Всички модификации на силовия агрегат се доверяват на доказания двигател Volvo D13, генериращ максимална мощност от 540 конски сили и впечатляващите 2600 нютонметра въртящ момент. Сред иновативните решения за повишаване на производителността се откроява функцията за дистанционно управление на движението при ниска скорост до 8 км/ч. Това позволява на водача прецизно да маневрира с машината отвън, което представлява незаменимо улеснение при експлоатация със специфично оборудване като бетонобъркачки, строителни кранове и вакуумни инсталации.

Volvo VNX излиза на пазара с възможност за избор между три основни кабини: къса дневна кабина, компактна спална кабина и флагманска спална кабина с дължина от приблизително 160 сантиметра. Първите две конфигурации са налични както под формата на влекачи за полуремаркета, така и като специализирани шасита за надстройки, докато най-просторната версия със спален вагон е запазена изключително за влекач.