Volvo пуска глобален достъпен електромобил

Шведският премиум производител Volvo готви сериозна пренаредба в електрическата си гама, насочвайки вниманието си към по-широк кръг от купувачи. По време на скорошното си финансово отчитане за третото тримесечие на 2026 година, базираната в Гьотеборг компания загатна за предстоящ базов модел, предназначен да слезе стъпало надолу по отношение на ценовата категория спрямо познатите предложения. Новият автомобил, който се очаква да се появи на пазара непосредствено след лятото на 2027 година, е замислен като глобален играч, насочен към най-масовите сегменти в Европа и Северна Америка.

В техническо отношение бъдещата новост ще стъпи на модернизираната платформа SPA3, споделяйки силовата си архитектура и основни инженерни решения с по-големия си брат EX60. От този всъдеход вече са генерирани над 50 000 предварителни заявки на европейския континент, което дава солидна основа на инженерите да пренесат технологията и в по-компактен формат. Гъвкавата структура SPA3 позволява изграждането на различни варианти по отношение на габарити и тип каросерия, като за новия проект почти сигурно се предвижда отново формата на градски кросоувър.

Макар окончателната номенклатура все още да не е официално утвърдена от главната квартира, в документи, подадени към Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз още през миналото лято, присъства наименованието EX50. Според вътрешни източници и пазарни анализатори, това возило ще поеме щафетата от досегашния EX40, осигурявайки значително по-просторни пропорции с увеличена дължина и височина.

В същото време американското подразделение на марката замисля аналогичен ход за трансатлантическия пазар. Президентът на Volvo Cars America, Луис Резенде, загатна за нов достъпен продукт за 2027 година, който да запълни нишата, останала празна след отпадането на базовия EX30 с един двигател. Първоначалните намерения за начална цена от 34 950 долара в Щатите претърпяха корекция, но според браншови издания като Automotive News бъдещият електрически кросоувър ще се позиционира комфортно под прага от 50 000 долара, появявайки се в дилърската мрежа преди края на същата година.

Предстоящият модел е само част от далеч по-мащабен план за пълна обнова на портфолиото. Шведският бранд възнамерява да пусне общо 13 нови или сериозно обновени автомобила на ключовите си пазари в Европа, Китай и САЩ до края на десетилетието. Само през 2027 година се очакват три нови премиери, а паралелно с това компанията засилва и локалното си производство, като още в началото на следващата година ще стартира сглобяването на популярния XC60 в завода в Чарлстън.