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Mustang с 3000 коня спука гума при 367 км/ч (ВИДЕО)

Mustang с 3000 коня спука гума при 367 км/ч (ВИДЕО)

14 Октомври, 2026 18:05 929 1

  • брет ласала-
  • ford mustang-
  • драг състезания-
  • автомобилни рекорди-
  • гума

Брет ЛаСала остана невредим, но автомобилът му Snot Rocket получи сериозни повреди по каросерията

Mustang с 3000 коня спука гума при 367 км/ч (ВИДЕО) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Състезателен Ford Mustang Snot Rocket спука гума при скорост 228 мили в час, или около 367 км/ч, по време на състезанието FL2K на пистата Bradenton Motorsports Park във Флорида. Въпреки, че втомобилът получи сериозни повреди по задната част, но шофьорът е останал невредим.

Радиалната гума се е разрушила в края на ускорението, докато Mustang-ът се е състезавал срещу Corvette. Отломките са откъснали част от задния калник, част от вратата и задната броня. Катастрофата е станала два дни след най-силното представяне на автомобила в същия състезателен уикенд. В петък Mustang-ът е изминал четвърт миля за 6,458 секунди при скорост 233,44 мили в час, като според Dragzine това е световен рекорд за тази категория автомобили с ръчна скоростна кутия.

Mustang-ът е оборудван с 4,9-литров V8 Coyote с два турбокомпресора, изработен от Fast Forward Racing Engines, и развива над 3000 конски сили. Силовият агрегат работи с многодисков съединител и скоростна кутия Grannas Racing ATLAS, базирана на архитектурата на Tremec Magnum XL.

Точната причина за разпадането на гумата не е потвърдена. В кадрите от излъчването се забелязва възможен чужд предмет, който може да е попаднал по траекторията на лявото задно колело, като едно от твърденията сочи към изпуснат гаечен ключ. Екипът на ЛаСала възнамерява да възстанови автомобила за финалите World Cup Finals, които трябва да се проведат през ноември на Maryland International Raceway. След инцидента състезателят заяви, че ще бъде направено всичко възможно Mustang-ът да бъде ремонтиран навреме.


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