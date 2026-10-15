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Xiaomi готви още по-екстремен SU7 Ultra, за да си върне на Porsche

Xiaomi готви още по-екстремен SU7 Ultra, за да си върне на Porsche

15 Октомври, 2026 17:19 481 1

  • xiaomi su7 ultra-
  • нюрбургринг-
  • porsche taycan turbo gt-
  • електромобили-
  • автомобилна аеродинамика

Електрическият седан е заснет с огромно задно крило, нов дифузьор и преработена аеродинамика

Xiaomi готви още по-екстремен SU7 Ultra, за да си върне на Porsche - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Xiaomi тества два силно преработени прототипа на електрическия SU7 Ultra на пистата Нюрбургринг. Заснетите автомобили са получили сериозни аеродинамични промени, които подсказват, че китайската компания подготвя по-екстремна версия на модела. SU7 Ultra първоначално държеше рекорда за сериен електрически автомобил от бизнес класа на Нюрбургринг, но Porsche върна първото място с Taycan Turbo GT, оборудван с пакет Manthey.

С този автомобил тестовият пилот на Porsche Ларс Керн записа време от 6:55.553 минути. Времето е с над девет секунди по-добро от предишния рекорд в категорията, а Porsche съобщи, че аеродинамичната притискаща сила е увеличена повече от три пъти спрямо стандартния модел.

Xiaomi готви още по-екстремен SU7 Ultra, за да си върне на Porsche

Връщайки се отново към Xiaomi, на някои от снимките се забелязват големи карбон-керамични спирачни дискове, които светят в червено. Това подсказва, че изпитанията включват сериозни натоварвания при спиране, макар Xiaomi да не е обявила официално промени по спирачната система. Най-впечатляващата промяна е в задната част. Прототипите са оборудвани с голямо двуплощно крило със стойки тип „лебедова шия“, което по размери напомня решенията при Porsche 911 GT3 RS.

По конструкцията изглежда, че крилото може да е подготвено за система DRS. Тя променя положението на част от аеродинамичния елемент, за да намали въздушното съпротивление и да подпомогне ускорението и максималната скорост. Засега обаче няма потвърждение, че такава система ще бъде използвана в серийния автомобил. Xiaomi изпитва и нов заден дифузьор, вероятно изработен от въглеродни влакна. Той работи заедно с крилото и трябва да увеличи стабилността на задната ос в бързите завои. Допълнителната притискаща сила вероятно ще наложи промени по окачването, а не е изключено компанията да увеличи и мощността. Xiaomi вече е показвала четиримоторна система с 2054 к.с., но тя все още не е използвана в сериен модел. Засега не е ясно дали именно обновеният SU7 Ultra ще бъде първият автомобил, който ще я получи.


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  • 1 авантгард

    4 0 Отговор
    Напълно безсмислено мерене на 8---о с цел реклама.
    Никой няма нужда от такива хвърчила, освен може би няколко фетишиста.
    Хабят ресурси на вятъра.

    17:27 15.10.2026