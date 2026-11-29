Понеже енергийната мрежа се нуждае от гъвкав буфер, а собствениците на електрически коли често оставят автомобилите си да бездействат у дома, Volkswagen Group пуска в Германия необичайна инициатива. От декември 2026 година дъщерната компания Elli ще изплаща до 60 евро на месец за свързване на съвместим електромобил към домашна станция, което на годишна база достига до 720 евро. Така на практика колата може да носи пари и без да се налага да я включвате за поредното зареждане.

В основата на проекта стои технологията Vehicle-to-Grid или накратко V2G, при която енергийният поток не е еднопосочен. За разлика от обикновеното зареждане, тук електричеството може да се движи и в двете посоки – от мрежата към автомобила, но и от батерията обратно към общата електропреносна мрежа, за да помага за нейната стабилност.

Първоначално обаче акцентът не е върху самия пренос на ток, а върху самото присъствие на автомобила в системата. Начисляват се по 0,24 евро за всеки час, през който електромобилът е закачен към станцията Elli BiDi Charger, при условие че конкретната сесия трае най-малко три часа. За да бъде достигнат таванът от 60 евро месечно, возилото трябва да остане свързано общо 250 часа за месец – грубо казано, около осем часа на денонощие.

Интересното е, че в началото не се изисква реално връщане на електроенергия към мрежата, за да тече бонусът. Достатъчно е батерията да е на разположение в енергийната система, макар и без фактически прехвърлен ток. Според сметките на Volkswagen максималният годишен бонус от 720 евро би покрил разхода за ток за пробег от около 15 500 километра с ID. Tiguan Life, при пресметната цена на електроенергията от 0,33 евро за киловатчас.

В по-късен етап Elli възнамерява да добави и отделно заплащане за върнатата в мрежата енергия. За тази цел се подготвя тарифата V2G Return със ставка от 0,40 евро за всеки прехвърлен киловатчас, но на старта на програмата този механизъм все още няма да действа.

Цялото управление ще минава през приложението Elli BiDi V2G. Водачът ще може да задава кога му предстои следващо пътуване и какъв минимален процент заряд да остане в батерията, а системата сама ще преценява кога да зарежда и кога да използва наличния капацитет за нуждите на мрежата, без да пречи на зададените лимити.

За да се включат в програмата, шофьорите трябва да инсталират двупосочната станция Elli BiDi Charger, чиято цена в Германия е 1995 евро с включени данък и доставка. Самият монтаж се плаща отделно и зависи от състоянието и параметрите на домашната електрическа инсталация. Устройството работи с постоянен ток, поддържа до 11 kW и е съвместимо както с 400-волтови, така и с 800-волтови автомобилни архитектури, като може да се монтира както вътре, така и навън.

Кръгът от допустими автомобили обхваща подходящи електрически модели на Volkswagen, Cupra и Skoda, както и търговски превозни средства Volkswagen. Само марката обаче не е достатъчна – решаващи са конкретният модел и поддръжката на двупосочно зареждане. По данни на Volkswagen в Европа вече има над един милион електромобила на платформата MEB с техническа готовност за двупосочен обмен, включително около 360 000 в Германия, но това не означава автоматичен достъп за всички от първия ден.

Освен съвместима кола и двупосочно зарядно, участниците ще имат нужда и от интелигентен електромер, а преди поръчка е задължително да се проверят техническите условия на присъединяване и да се поиска индивидуална оферта за монтажа.

Успоредно с V2G програмата Volkswagen развива и решението Vehicle-to-Home, познато като V2H, чрез което батерията на електромобила ще захранва самия дом. В Германия вече приключи едногодишен тест с 20 домакинства, при който техниката е преминала през над 6500 цикъла на зареждане и разреждане. Отделна V2H система се очаква през 2027 година и ще бъде особено полезна за домакинства със соларни панели, които искат да складират излишната слънчева енергия в колата и да я ползват по-късно. След старта в Германия през декември 2026 година пък се планира разширяване на V2G програмата и в други европейски държави през 2027 година.