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Fiat излиза срещу най-евтиния Citroen с модела Koala

Fiat излиза срещу най-евтиния Citroen с модела Koala

21 Октомври, 2026 16:50 547 4

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  • 2cv

Италианският производител е завършил разработката на своя следващ бюджетен електрически автомобил, но стратегически отлага пазарния му дебют с две години

Fiat излиза срещу най-евтиния Citroen с модела Koala - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Автомобилният пазар в Европа се готви за сериозно раздвижване в най-ниския ценови сегмент, след като по време на изложението в Париж ръководството на Fiat неочаквано повдигна завесата около нов проект. Главният изпълнителен директор на марката разкри регистрацията на новото име Koala, потвърждавайки, че техническата разработка на компактния електромобил е напълно завършена, макар появата му в шоурумите да е планирана за по-късен етап.

Новият модел е изграден върху най-новата платформа на концерна Stellantis, предназначена за достъпни електрически превозни средства, което го поставя в позицията на директен технически близнак на наскоро показания Citroen 2 CV. Въпреки споделената архитектура и сходната целева цена от около 15 000 евро, италианският ръководител подчерта, че Koala няма да залага на ретро стилистика, а ще следва разпознаваемите и практични дизайнерски линии на класическата Panda.

Стратегическото решение премиерата на Koala да бъде отложена идва от желанието да се избегне вътрешна конкуренция и засенчване на френския аналог, чийто пазарен старт е предвиден по-рано. По този начин Fiat предпочита да изчака подходящия момент, гарантирайки че двата достъпни електромобила ще се утвърдят самостоятелно на пазара, разчитайки на идентична техническа основа, но с напълно различен визуален характер и вътрешно оформление.


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  • 1 Ейша

    2 2 Отговор
    И този ли ще е с батерия, каквато китайците слагат в лаптопите си?

    16:52 21.10.2026

  • 2 Природозащитник

    1 1 Отговор
    Ще чакам за Вомбат или Тапир. Не ми харесват разни панди и коали.

    17:02 21.10.2026

  • 3 Милчо

    0 0 Отговор
    Не вярвам да разбирате много от коли,щом така пишете.За сведение....45години се занимавам с коли,не помня по- здрава и по- просто направен автомобил от първата Панда.Дано и новите модели са такива.

    17:16 21.10.2026

  • 4 Фиат Здраво SX

    0 0 Отговор
    По-добре е да продават евтини базови модели и всеки да си избира какви екстри да си сложи, вместо да наблъскат всичко в един "луксозен" пакет. Освен това балъците и цървулите много кълват на лъскавото на изгодна цена.

    17:26 21.10.2026