Fiat излиза срещу най-евтиния Citroen с модела Koala

Автомобилният пазар в Европа се готви за сериозно раздвижване в най-ниския ценови сегмент, след като по време на изложението в Париж ръководството на Fiat неочаквано повдигна завесата около нов проект. Главният изпълнителен директор на марката разкри регистрацията на новото име Koala, потвърждавайки, че техническата разработка на компактния електромобил е напълно завършена, макар появата му в шоурумите да е планирана за по-късен етап.

Новият модел е изграден върху най-новата платформа на концерна Stellantis, предназначена за достъпни електрически превозни средства, което го поставя в позицията на директен технически близнак на наскоро показания Citroen 2 CV. Въпреки споделената архитектура и сходната целева цена от около 15 000 евро, италианският ръководител подчерта, че Koala няма да залага на ретро стилистика, а ще следва разпознаваемите и практични дизайнерски линии на класическата Panda.

Стратегическото решение премиерата на Koala да бъде отложена идва от желанието да се избегне вътрешна конкуренция и засенчване на френския аналог, чийто пазарен старт е предвиден по-рано. По този начин Fiat предпочита да изчака подходящия момент, гарантирайки че двата достъпни електромобила ще се утвърдят самостоятелно на пазара, разчитайки на идентична техническа основа, но с напълно различен визуален характер и вътрешно оформление.