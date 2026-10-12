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Fiat Multipla вече има наследник

Fiat Multipla вече има наследник

12 Октомври, 2026 17:50 571 2

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  • пикап

Multiplay съчетава миниван, SUV и пикап

Fiat Multipla вече има наследник - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Париж, Порт дьо Версай. Екип на mobile.bg от мястото на събитието

Fiat представи концепта Multiplay в навечерието на Парижкия автосалон. Дългият 4,45 метра автомобил съчетава пространство на миниван, характер на SUV и функционалност на пикап, но не е обявен като пряка предварителна версия на конкретен сериен модел, макар, че фе.

Основната особеност е архитектурата „Metamorfosi“. Задният модул се плъзга по специални направляващи и променя конфигурацията на автомобила. В семейния си вариант Multiplay предлага шест места плюс допълнителен модул, а след трансформация остава четириместен и получава открита товарна платформа. Платформата е предназначена за велосипеди, спортно оборудване и обемисти предмети. Fiat не е посочил нейните размери или товароносимост. Задният спойлер също има двойна функция — завърта се и се превръща в интегриран багажник за до два велосипеда. В купето е поставена модулната „Petsenger“ седалка. Тя може да служи като място за детско столче, пространство за домашен любимец, малка маса или отделение за съхранение. Част от възглавницата може да се отделя и да се използва като повод, а в една от вратите е предвидено място за сгъваема купичка.

Fiat Multipla вече има наследник

Fiat е отделил внимание и на третия ред. Задната зона е проектирана за до две деца, но при нужда може да побере и възрастен. Предната пасажерска седалка „Sunseat“ се завърта назад, когато автомобилът е спрян, и използва арматурното табло като облегалка, превръщайки се в шезлонг под панорамния покрив.

Fiat Multipla вече има наследник

Multiplay продължава идеята за максимално вътрешно пространство при компактни външни размери. Fiat препраща към 600 Multipla от 1956 г., която побира шестима души в автомобил с дължина около 3,5 метра, както и към Multipla от 1998 г., предлагаща шест места на два реда при дължина под четири метра.

Fiat Multipla вече има наследник

Външният цвят е вдъхновен от кората на диня, а червените и розовите акценти в интериора напомнят нейната вътрешност. Част от меките материали са изработени от текстил чрез безшевна 3D плетка, която според Fiat намалява отпадъка и позволява създаването на адаптивни повърхности. Предвиден е и скрит дисплей в арматурното табло, който изчезва от поглед, когато автомобилът бъде изключен.

Fiat не е обявил силов агрегат, капацитет на батерията, мощност, динамични показатели или други технически характеристики. Засега Multiplay остава дизайнерски и инженерен експеримент, чрез който марката проверява дали един автомобил може да изпълнява ролята на семеен транспорт, SUV и лек пикап.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Пич

    5 1 Отговор
    То и предишното беше много грозно!

    Коментиран от #2

    17:58 12.10.2026

  • 2 Милчо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Грозно,но просто направено...Този модел ми се вижда много претенциозен.Може би Гранде Панда?!

    18:11 12.10.2026