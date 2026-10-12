Fiat Multipla вече има наследник

Париж, Порт дьо Версай. Екип на mobile.bg от мястото на събитието

Fiat представи концепта Multiplay в навечерието на Парижкия автосалон. Дългият 4,45 метра автомобил съчетава пространство на миниван, характер на SUV и функционалност на пикап, но не е обявен като пряка предварителна версия на конкретен сериен модел, макар, че фе.

Основната особеност е архитектурата „Metamorfosi“. Задният модул се плъзга по специални направляващи и променя конфигурацията на автомобила. В семейния си вариант Multiplay предлага шест места плюс допълнителен модул, а след трансформация остава четириместен и получава открита товарна платформа. Платформата е предназначена за велосипеди, спортно оборудване и обемисти предмети. Fiat не е посочил нейните размери или товароносимост. Задният спойлер също има двойна функция — завърта се и се превръща в интегриран багажник за до два велосипеда. В купето е поставена модулната „Petsenger“ седалка. Тя може да служи като място за детско столче, пространство за домашен любимец, малка маса или отделение за съхранение. Част от възглавницата може да се отделя и да се използва като повод, а в една от вратите е предвидено място за сгъваема купичка.

Fiat е отделил внимание и на третия ред. Задната зона е проектирана за до две деца, но при нужда може да побере и възрастен. Предната пасажерска седалка „Sunseat“ се завърта назад, когато автомобилът е спрян, и използва арматурното табло като облегалка, превръщайки се в шезлонг под панорамния покрив.

Multiplay продължава идеята за максимално вътрешно пространство при компактни външни размери. Fiat препраща към 600 Multipla от 1956 г., която побира шестима души в автомобил с дължина около 3,5 метра, както и към Multipla от 1998 г., предлагаща шест места на два реда при дължина под четири метра.

Външният цвят е вдъхновен от кората на диня, а червените и розовите акценти в интериора напомнят нейната вътрешност. Част от меките материали са изработени от текстил чрез безшевна 3D плетка, която според Fiat намалява отпадъка и позволява създаването на адаптивни повърхности. Предвиден е и скрит дисплей в арматурното табло, който изчезва от поглед, когато автомобилът бъде изключен.

Fiat не е обявил силов агрегат, капацитет на батерията, мощност, динамични показатели или други технически характеристики. Засега Multiplay остава дизайнерски и инженерен експеримент, чрез който марката проверява дали един автомобил може да изпълнява ролята на семеен транспорт, SUV и лек пикап.