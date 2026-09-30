Citroen започна постепенното разкриване на новия 2CV

Citroen официално даде старт на вълнуваща тийзър кампания, която подготвя публиката за дългоочакваното представяне на концептуален модел, възраждащ легендарния 2CV като изцяло електрически автомобил. Първите анонси започнаха да се разкриват постепенно през тази седмица, като напълно завършената концепция се очаква да дебютира официално по време на автомобилния салон в Париж през октомври.

Проектът има за цел да преведе философията на класическата „патешка“ кола в съвременната ера на мобилността, залагайки на достъпност, лекота и чиста функционалност. За разлика от други ретро възраждания на пазара, от френската марка подчертават, че новият модел няма да бъде просто стилизирана играчка за носталгици, а прагматичен и достъпен градски електромобил.

Стратегическата цел на концерна Stellantis е серийният наследник да постигне целева цена от около 15 000 евро, с което да промени правилата в началния сегмент на електрическите превозни средства и да предложи реална алтернатива на пазара. Очаква се производствената версия да се появи на пазара около 2028 година, а дотогава тийзър кампанията на марката постепенно ще разкрива детайли около аеродинамичния дизайн, философията и технологичните решения на бъдещото електрическо возило.