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Citroen започна постепенното разкриване на новия 2CV

Citroen започна постепенното разкриване на новия 2CV

30 Септември, 2026 19:47 464 1

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Очаква се концептуална версия да дебютира през октомври

Citroen започна постепенното разкриване на новия 2CV - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Citroen официално даде старт на вълнуваща тийзър кампания, която подготвя публиката за дългоочакваното представяне на концептуален модел, възраждащ легендарния 2CV като изцяло електрически автомобил. Първите анонси започнаха да се разкриват постепенно през тази седмица, като напълно завършената концепция се очаква да дебютира официално по време на автомобилния салон в Париж през октомври.

Citroen започна постепенното разкриване на новия 2CV

Проектът има за цел да преведе философията на класическата „патешка“ кола в съвременната ера на мобилността, залагайки на достъпност, лекота и чиста функционалност. За разлика от други ретро възраждания на пазара, от френската марка подчертават, че новият модел няма да бъде просто стилизирана играчка за носталгици, а прагматичен и достъпен градски електромобил.

Стратегическата цел на концерна Stellantis е серийният наследник да постигне целева цена от около 15 000 евро, с което да промени правилата в началния сегмент на електрическите превозни средства и да предложи реална алтернатива на пазара. Очаква се производствената версия да се появи на пазара около 2028 година, а дотогава тийзър кампанията на марката постепенно ще разкрива детайли около аеродинамичния дизайн, философията и технологичните решения на бъдещото електрическо возило.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 механик

    0 5 Отговор
    Който кара Ситроен е много ,много изкривен !!

    20:06 30.09.2026