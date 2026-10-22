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Mercedes реши съдбата на своите купе-кросоувъри

Mercedes реши съдбата на своите купе-кросоувъри

22 Октомври, 2026 09:50 797 7

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  • glc coupe

Базираният в Щутгарт концерн потвърди ангажимента си към популярния сегмент на купе-кросоувърите

Mercedes реши съдбата на своите купе-кросоувъри - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Германският премиум гигант Mercedes-Benz официално слага край на спекулациите относно бъдещето на своите всъдеходи със скосена покривна линия. Въпреки ширещите се слухове за евентуално свиване на портфолиото и премахване на нишови модели с цел оптимизация на разходите, базираният в Щутгарт концерн потвърди ангажимента си към популярния сегмент на купе-кросоувърите.

През изминалите две години автомобилната индустрия бе залята от информации, базирани на публикации в авторитетни издания като Handelsblatt, според които GLC Coupe и по-големият му събрат GLE Coupe бяха сред основните кандидати за пенсиониране. Основният аргумент зад подобни потенциални съкращения бе необходимостта от пренасочване на финансови ресурси към електрификацията и рационализиране на гамата.

Реалността на пазара обаче очертава съвсем различна картина. Вицепрезидентът по продуктова стратегия в Mercedes-Benz Кристоф Старжински заяви категорично, че германската марка регистрира устойчив и силен интерес към автомобилите с динамичен профил. По думите му клиентите в този сегмент са изключително лоялни и съзнателно търсят съчетанието между пространствения комфорт на конвенционален SUV и агресивната, спортна стойка на класическо купе.

Ясен сигнал за стратегията на компанията е фактът, че GLE Coupe получи планирано обновяване за моделната 2027 година, с което затвърждава присъствието си на пазара. В същото време от централата подсказват, че работата по следващото поколение на GLC Coupe също продължава, макар че всяка отделна модификация преминава през строг икономически анализ спрямо търсенето.

Пазарната ниша на купе-кросоувърите остава арена на оспорвана надпревара между водещите премиум производители. Конкуренти като Audi продължават успешното си присъствие с моделните линии Q5 Sportback и Q8, а Porsche разширява семейството Cayenne Coupe, включително с изцяло електрически модификации. Модели с подобна силуетна концепция поддържат също BMW и Genesis.

Въпреки това форматът не гарантира автоматичен успех за всеки бранд. Потвърждение за това са съдбите на Infiniti QX55, чието производство бе преустановено едва няколко години след премиерата, както и на електрическия Volkswagen ID.5, който отпадна от европейската гама при скорошното ѝ преструктуриране. На този пъстър фон Mercedes-Benz избира да заложи на проверената си клиентска база и да продължи да предлага атлетична алтернатива на традиционните всъдеходи.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зв. Лалов

    3 0 Отговор
    Пожелавам им успех, не че го вярвам.

    10:01 22.10.2026

  • 2 бляк

    3 0 Отговор
    Грозни и тесни коли🤮

    Коментиран от #7

    10:03 22.10.2026

  • 3 ....

    2 0 Отговор
    Имаше навремето преди 15-20 години добри и здрави мерцедеси, след това всичко е плява и лъскаво тенеке.

    10:13 22.10.2026

  • 4 Иванчо I-ви

    2 0 Отговор
    Купе Кросоувър е най-безсмисленият сегмент. Висок автомобил, но не високопроходим. Голям на външни габарити, но значително ощетен от към вътрешно пространство. Спортна (агресивна) визия, но повечето са около 200к.с.(изкл.AMG,M-power защото са рядкост) в което няма нищо спортно. Кое е привлекателното на тази изключително спорна концепция ?

    Коментиран от #5, #6

    10:17 22.10.2026

  • 5 Цаца ама от едрата

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Иванчо I-ви":

    Що бе иванчо ? Идеални са за първа кола на момченцето/момиченцето на тати. Тати ще му купи като завърши, да може да лети по бул.Левски с 200км/ч.

    10:21 22.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.