Идва ли краят на дисковите спирачки

Щутгартският концерн хвърля ръкавица към един от най-консервативните възли в автомобилното инженерство, представяйки иновативна концепция за спирачен механизъм, интегриран директно в електрическия задвижващ модул.

Традиционните вентилирани дискове и спирачни апарати в колелата са изправени пред сериозно предизвикателство при съвременните електрически превозни средства, където регенеративното спиране поема над 90 процента от ежедневното забавяне и оставя механичните компоненти изложени на корозия и неравномерно износване.

Инженерният екип на Mercedes-Benz решава този проблем чрез фундаментално преосмисляне на архитектурата, премествайки фрикционните елементи от главините на колелата вътре в самия корпус на редуктора и електромотора.

Новата система използва многодисков мокър пакет в маслена баня, разположен директно на вала на задвижващия агрегат, чиято работа се контролира с хирургическа точност от електрохидравлични актуатори и високоефективен воден топлообменник.

Благодарение на затворената конструкция и постоянната циркулация на охлаждаща течност, термичното натоварване се отвежда мигновено към основния радиатор на автомобила, което напълно елиминира риска от прегряване или загуба на спирачно усилие при продължителни спускания.

Едно от най-съществените предимства на подобно компоновъчно решение се крие в драстичното намаляване на неподресорените маси в окачването, което позволява на амортисьорите да реагират много по-бързо на пътните неравности и подобрява управляемостта.

Успоредно с това системата действа като естествен капан за фините прахови частици, отделяни при триене, предотвратявайки изхвърлянето им в атмосферата и покривайки с лекота най-строгите екологични изисквания на стандарта Euro 7.

Освобождаването на пространството зад джантите отваря вратата и за напълно затворени аеродинамични капаци без нужда от охлаждащи отвори, което намалява въздушното съпротивление и добавя ценни километри към реалния автономен пробег.