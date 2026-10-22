Два Mercedes-а, осем манекена и никаква спирачка (ВИДЕО)

Инженерният екип на германския премиум производител Mercedes-Benz реализира безпрецедентен краш тест, който изправя един срещу друг два нови автомобила CLA при изключително тежки условия на кръстовище. Без намесата на спирачни системи и с внушителна маса над два тона за всяко от превозните средства, комбито CLA Shooting Brake с електрифициран бензинов двигател се вряза с пълна сила в страничната част на изцяло електрическия си събрат при скорост от петдесет и шест километра в час.

Мащабният експеримент включваше участието на общо осем високотехнологични манекена, разпределени по равно между четирима възрастни и четири деца в двете купета. Анализът на събраните данни от десетките хиляди измервателни точки показва минимален риск от фатални или тежки травми. Конструкциите на двата автомобила запазиха своята цялост без деформации в пътническите клетки, а високоволтовата батерия на електрическата модификация остана напълно изолирана и механично непокътната.

Изборът на подобен сценарий далеч не е случаен, тъй като страничните удари в градска среда предлагат значително по-ограничено пространство за абсорбиране на кинетичната енергия в сравнение с челните сблъсъци. Скоростта от петдесет и шест километра в час надвишава стандартните градски ограничения и отразява горната граница на тежките инциденти на кръстовища, които според статистиката на компанията съставляват около една четвърт от всички катастрофи с пострадали.

В рамките на развопътния процес физическите изпитания се предхождат от над петнадесет хиляди виртуални компютърни симулации, подпомагани от алгоритми с изкуствен интелект, след което се провеждат около сто и петдесет реални краш теста. Уникалността на настоящата демонстрация се състои в използването на два движещи се серийни автомобила вместо стандартните пасивни бариери, което позволи на инженерите да тестват реакцията на каросерията в реални пътни условия без електронна намеса от асистентските системи за избягване на сблъсък.

Наред с пасивната безопасност, автомобилният гигант представи за първи път и новаторската платформа Rescue Intelligence, чието внедряване е планирано за следващата година. Системата е проектирана да изпраща критични данни към спасителните екипи още по време на тяхното пътуване към местопроизшествието.

Тя предава информация за броя на пътниците, състоянието на ограничителните системи, отворените врати, както и термодинамичните параметри на високоволтовата батерия, което дава възможност на медиците и пожарникарите да подготвят оптимална стратегия за реакция още преди пристигането си.