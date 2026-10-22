Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Авто »
Два Mercedes-а, осем манекена и никаква спирачка (ВИДЕО)

Два Mercedes-а, осем манекена и никаква спирачка (ВИДЕО)

22 Октомври, 2026 13:50 549 1

  • mercedes-benz-
  • краш тест-
  • сигурност

Екстремен краш тест на Mercedes-Benz разкрива сигурността на новите модели CLA

Два Mercedes-а, осем манекена и никаква спирачка (ВИДЕО) - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Инженерният екип на германския премиум производител Mercedes-Benz реализира безпрецедентен краш тест, който изправя един срещу друг два нови автомобила CLA при изключително тежки условия на кръстовище. Без намесата на спирачни системи и с внушителна маса над два тона за всяко от превозните средства, комбито CLA Shooting Brake с електрифициран бензинов двигател се вряза с пълна сила в страничната част на изцяло електрическия си събрат при скорост от петдесет и шест километра в час.

Мащабният експеримент включваше участието на общо осем високотехнологични манекена, разпределени по равно между четирима възрастни и четири деца в двете купета. Анализът на събраните данни от десетките хиляди измервателни точки показва минимален риск от фатални или тежки травми. Конструкциите на двата автомобила запазиха своята цялост без деформации в пътническите клетки, а високоволтовата батерия на електрическата модификация остана напълно изолирана и механично непокътната.

Два Mercedes-а, осем манекена и никаква спирачка (ВИДЕО)

Изборът на подобен сценарий далеч не е случаен, тъй като страничните удари в градска среда предлагат значително по-ограничено пространство за абсорбиране на кинетичната енергия в сравнение с челните сблъсъци. Скоростта от петдесет и шест километра в час надвишава стандартните градски ограничения и отразява горната граница на тежките инциденти на кръстовища, които според статистиката на компанията съставляват около една четвърт от всички катастрофи с пострадали.

В рамките на развопътния процес физическите изпитания се предхождат от над петнадесет хиляди виртуални компютърни симулации, подпомагани от алгоритми с изкуствен интелект, след което се провеждат около сто и петдесет реални краш теста. Уникалността на настоящата демонстрация се състои в използването на два движещи се серийни автомобила вместо стандартните пасивни бариери, което позволи на инженерите да тестват реакцията на каросерията в реални пътни условия без електронна намеса от асистентските системи за избягване на сблъсък.

Два Mercedes-а, осем манекена и никаква спирачка (ВИДЕО)

Наред с пасивната безопасност, автомобилният гигант представи за първи път и новаторската платформа Rescue Intelligence, чието внедряване е планирано за следващата година. Системата е проектирана да изпраща критични данни към спасителните екипи още по време на тяхното пътуване към местопроизшествието.

Тя предава информация за броя на пътниците, състоянието на ограничителните системи, отворените врати, както и термодинамичните параметри на високоволтовата батерия, което дава възможност на медиците и пожарникарите да подготвят оптимална стратегия за реакция още преди пристигането си.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Колко още манекенчета ще избиете ?

    1 1 Отговор
    Това е геноцид !!! Нацисти !!!

    14:04 22.10.2026