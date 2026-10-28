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Toyota показа комби за готини татковци

Toyota показа комби за готини татковци

28 Октомври, 2026 18:15 903 3

  • toyota crown signia-
  • crown signia gt-s-
  • sema 2026-
  • toyota motorsports garage

Еднократният проект получава снижено окачване, 21-инчови джанти, 295-милиметрови гуми и спирачки от Lexus RX 500h F SPORT

Toyota показа комби за готини татковци - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Toyota превърна Crown Signia в широк и нисък спортен автомобил за SEMA 2026. Концептуалният GT-S е разработен от Toyota Motorsports Garage и използва серийния модел като основа, но получава значително променена стойка, по-агресивна каросерия и по-големи колела. Купето е снижено с почти 20мм чрез специални койловъри MCS. Раздуването на калниците е интегрирано в страничните панели, вместо да бъде изпълнено като отделни елементи. В предните калници са оформени вентилационни отвори, а червените емблеми допълват външния вид. Crown Signia GT-S е оборудвана с 21-цолови алуминиеви джанти HRE и гуми с широчина 295 милиметра. Toyota твърди, че така контактната площ с пътя се увеличава с 20 процента спрямо стандартния автомобил. Зад бронзовите джанти са монтирани спирачни апарати от Lexus RX 500h F SPORT. В задната част са добавени спортен дифузьор и трапецовидни накрайници на изпускателната система. Засега няма данни за промени по двигателя, нова настройка на хибридната система или по-висока мощност.

Toyota показа комби за готини татковци

В салона основната архитектура на Crown Signia е запазена. Toyota Motorsports Garage е добавила предни седалки с по-силно странично оформяне и надпис GT-S върху червения скоростен селектор. Проектът е предназначен единствено за SEMA 2026. Toyota не планира серийно производство на тази версия и не предлага използваните специални компоненти като заводско оборудване за Crown Signia. В американската гама Crown Signia е представена като SUV, а Toyota я определя като „модерен спортен автомобил“, който съчетава поведение на седан и практичност на SUV. В Япония същият модел се продава като Crown Estate, което по-ясно подчертава дългия покрив и каросерията, близка до комби.

Toyota показа комби за готини татковци

Серийната Crown Signia ще получи ограничени обновявания за моделната 2027 година. Версията Limited ще предлага стандартно пакет Advanced Technology с панорамен монитор, асистент за смяна на лентата, асистент при задръстване, предупреждение за напречен трафик отпред и допълнителни функции при паркиране. Хибридната система с 2,5-литров двигател, мощност от 238 конски сили и стандартно задвижване на четирите колела остава без промяна.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    2 4 Отговор
    Готините татковци отдавна са зарибени с БМВ, особено Туринг 5а серия! Тойота пак става, ама не за готините!

    Коментиран от #3

    18:29 28.10.2026

  • 2 Баровец милионер

    4 2 Отговор
    Тойота и всички останали!

    18:52 28.10.2026

  • 3 Ти по готини татенца

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    ли си падаш?

    19:17 28.10.2026