Toyota показа комби за готини татковци

Toyota превърна Crown Signia в широк и нисък спортен автомобил за SEMA 2026. Концептуалният GT-S е разработен от Toyota Motorsports Garage и използва серийния модел като основа, но получава значително променена стойка, по-агресивна каросерия и по-големи колела. Купето е снижено с почти 20мм чрез специални койловъри MCS. Раздуването на калниците е интегрирано в страничните панели, вместо да бъде изпълнено като отделни елементи. В предните калници са оформени вентилационни отвори, а червените емблеми допълват външния вид. Crown Signia GT-S е оборудвана с 21-цолови алуминиеви джанти HRE и гуми с широчина 295 милиметра. Toyota твърди, че така контактната площ с пътя се увеличава с 20 процента спрямо стандартния автомобил. Зад бронзовите джанти са монтирани спирачни апарати от Lexus RX 500h F SPORT. В задната част са добавени спортен дифузьор и трапецовидни накрайници на изпускателната система. Засега няма данни за промени по двигателя, нова настройка на хибридната система или по-висока мощност.

В салона основната архитектура на Crown Signia е запазена. Toyota Motorsports Garage е добавила предни седалки с по-силно странично оформяне и надпис GT-S върху червения скоростен селектор. Проектът е предназначен единствено за SEMA 2026. Toyota не планира серийно производство на тази версия и не предлага използваните специални компоненти като заводско оборудване за Crown Signia. В американската гама Crown Signia е представена като SUV, а Toyota я определя като „модерен спортен автомобил“, който съчетава поведение на седан и практичност на SUV. В Япония същият модел се продава като Crown Estate, което по-ясно подчертава дългия покрив и каросерията, близка до комби.

Серийната Crown Signia ще получи ограничени обновявания за моделната 2027 година. Версията Limited ще предлага стандартно пакет Advanced Technology с панорамен монитор, асистент за смяна на лентата, асистент при задръстване, предупреждение за напречен трафик отпред и допълнителни функции при паркиране. Хибридната система с 2,5-литров двигател, мощност от 238 конски сили и стандартно задвижване на четирите колела остава без промяна.