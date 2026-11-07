Изящество или извращение? Под този Mercedes CLK GTR се крие чисто нов McLaren 750s

Един McLaren 750S вече изглежда като съвременна интерпретация на Mercedes CLK GTR, след като проектът Game Over, беше представен от калифорнийското ателие S-KLUB L.A. на изложението SEMA 2026 в Лас Вегас. От оригиналния McLaren 750S трудно се разпознава почти всичко по външния вид. Каросерията е боядисана в червено и бяло и следва пропорциите на Mercedes CLK GTR от състезанията GT1. Предната част е ниска и издължена, с четири кръгли фара и силно изразени калници.

Към тях са добавени голям преден сплитер, странични въздухозаборници, отвор на покрива и масивно фиксирано задно крило. Задната част също е преработена. Четири ауспухови накрайника са разположени в центъра, а долната зона е заета от голям дифузьор. Задните светлини и част от обозначенията напомнят директно за оригиналния Mercedes. Външният вид е завършен с бели джанти HRE и гуми Toyo.

В купето връзката с McLaren 750S е по-ясна. Арматурното табло, цифровите екрани и централната конзола са запазени, но интериорът е изцяло преработен с червена и бяла кожа, ромбовидни шевове, контрастни вложки и елементи от въглеродни влакна.

Под новата каросерия остава конструкцията MonoCage II на McLaren. 750S използва 4,0-литров V8 двигател с две турбини и мощност 740 к.с. При серийния модел ускорението от 0 до 100 км/ч отнема 2,8 секунди, а максималната скорост е около 332 км/ч. S-KLUB L.A. не е уточнил дали тези показатели са запазени при Game Over или по задвижването са направени допълнителни промени.

Оригиналният Mercedes CLK GTR е създаден за категорията GT1 и печели титлите при пилотите и конструкторите във FIA GT през 1997 година. Пътната версия използва 6,9-литров атмосферен V12 с около 604 к.с. За необходимата хомологация Mercedes произвежда само 20 купета и шест роудстъра.

Именно ограниченото производство превръща CLK GTR в един от най-желаните модели на марката сред колекционерите. В същата ера автомобилът се състезава заедно с модели като Porsche 911 GT1 и McLaren F1. Сред първите посетители на щанда на S-KLUB L.A. в Лас Вегас е бил рапърът 2 Chainz. Ателието вече е представяло уникална Mercedes G-класа, създадена за Дрейк, както и проекти, вдъхновени от Mercedes 300 SL Gullwing и Ferrari 612TR Teppista.