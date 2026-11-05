Dodge показа новия си двигател с 1025 к.с.

Stellantis представи шест готови комплекта за Hemi V8 двигатели под марката Direct Connection на изложението SEMA 2026. Гамата започва с 345 Hemi с мощност 385 к.с. и достига до Hellephant C170, който развива 1025 к.с. при използване на E85. Пакетите са разработени за монтаж в индивидуални автомобили и състезателни проекти. Всеки от тях се доставя със съвместими електронни компоненти, включително кабелен сноп, програмиран управляващ модул, сензори, педал на газта и реле за стартера.

Купувачите могат да изберат конфигурация за автоматична скоростна кутия TorqueFlite 8HP90 или за механична трансмисия TREMEC. При автоматичните версии са включени още скоростен лост, управляващ модул за трансмисията и превключвател на спирачния педал. Базовият 345 Hemi е 5,7-литров V8, предлаган във версии Street Strip и Super Stock. И двете развиват 385 к.с.. Street Strip използва стандартен блок, докато Super Stock разчита на нов блок и усилени клапанни пружини, разработени за високи обороти.

Следва 392 Hemi с работен обем 6,4 литра, мощност 485 к.с. и. Двигателят също се предлага във варианти Street Strip и Super Stock.

Hellcrate Redeye използва 6,2-литров V8 с механичен компресор. В режим High Octane Mode той достига 885 к.с.. Пълната мощност зависи от използването на гориво с по-високо октаново число. Върховият модел в гамата е Hellephant C170. Неговият 6,2-литров компресорен Hemi развива 1025 к.с., но тези стойности са налични при използване на смес E85. При обикновен бензин максималната мощност не може да бъде постигната.

Двигателят е оборудван с 3,0-литров компресор IHI, шайба с диаметър 3,02 инча, дроселова клапа с диаметър 105 милиметра, сензор за етанол, по-голяма горивна рейка и инжектори с по-висок дебит. Сензорът позволява на управляващата система да променя автоматично настройките според съотношението между бензин и етанол.

За разлика от индивидуално изработените състезателни двигатели, пакетите Direct Connection се продават като комплект с фабрично съвместими компоненти. Stellantis посочва, че всички шест конфигурации ще бъдат с ограничена гаранция за задвижването от 3 години или 160 000 километра. Поръчките се очаква да започнат в началото на 2027 година. За сравнение, досегашният Hellephant A30 използва 7,0-литров 426 Hemi и развива 1000 к.с. без настройка за гъвкаво гориво.