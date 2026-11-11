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Xiaomi готви SU7 Ultra с над 2000 к.с.

Xiaomi готви SU7 Ultra с над 2000 к.с.

11 Ноември, 2026 11:22 616 6

  • xiaomi su7 ultra-
  • hwa-
  • електромобили-
  • нюрбургринг-
  • китайски автомобили

Прототип с агресивна аеродинамика бе заснет по време на тестове на Нюрбургринг. Проектът все още не е потвърден от Xiaomi и HWA

Xiaomi готви SU7 Ultra с над 2000 к.с. - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Xiaomi подготвя най-мощната версия на електрическия си спортен седан SU7 Ultra с помощта на HWA – компанията, свързана с историята на AMG и състезателните програми на Mercedes. Прототип с необичайно агресивен аеродинамичен пакет е забелязан по време на тестове на Нюрбургринг, а според анонимни източници целта е автомобилът да се бори за нов рекорд на германската писта.

Проектът може да бъде оборудван с четири електромотора и да развива над 2000 конски сили. Информацията не е потвърдена от Xiaomi или HWA. Анонимните източници описват замисъла като създаването на автомобил с „безпрецедентни характеристики“, предназначен да остави следа най-вече с времето си на обиколка.

Заснетият автомобил се различава от познатия Xiaomi SU7 Ultra по мащабния аеродинамичен пакет. По каросерията се виждат решения, насочени към увеличаване на притискащата сила и по-добро управление на въздушния поток около автомобила.

Работата е съсредоточена върху някои от слабите места на стандартната версия. Сред тях са по-агресивната настройка на окачването, по-големият отрицателен наклон на колелата, по-мощните спирачки и подобреното им охлаждане. Промените включват и по-добро отвеждане на топлината от електрическото задвижване, както и контрол на горещия въздух около автомобила.

Засега няма яснота дали HWA участва пряко в разработката на обновения пакет за SU7 Ultra, или двете компании подготвят изцяло нов автомобил. Една от възможностите е проектът да се превърне в самостоятелен флагмански модел с технологии, насочени основно към пистата. Другата е да остане екстремна еволюция на съществуващия SU7 Ultra.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Госあ

    5 0 Отговор
    Ко стана, най бързите коли - китайски 😆 Простолюдието треа да проумее, че нация със собствена орбитална станция, робот на Марс и събираща проби от обратната страна на Луната със сигурност може да направи кола 😆

    Коментиран от #2

    11:26 11.11.2026

  • 2 Трябва също да разбере,

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Госあ":

    че огромна страна с огромни ресурси и изкопаеми, трябва да може да направи всичко, но дори машините с които копае в мините, или сондите с които вади горивата са немски.

    Коментиран от #3

    11:38 11.11.2026

  • 3 Двамата разбирачи

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Трябва също да разбере,":

    Живеем в епоха на капитализма, за какво ти е да правиш нещо когато вече го има и можеш да го купиш.
    Всички така работят. В Боенг са участвали в неговото разработване 10 държави. Русия също има компоненти които ги поставя и тя е една от тези държави.
    Марсоход на НАСА, влезни и прочети за тях, почти половината техника е руска. Отиваме на тема коли. Новия Рендж Ровър Спорт, спортната версия с двигател на БМВ. Мерседесы ползваха двигател на Рено дизела.
    Ако твоя съсед прави арматура, а ти правиш тухли, за какво ти е да бухаш една камара пари и ти да правиш арматура , за да построиш къща. Отиваш при него, взимаш арматурата, тухлите от теб и готово.

    Коментиран от #4

    11:57 11.11.2026

  • 4 Еми примерно за моменти

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Двамата разбирачи":

    в които едно грандомадско джудже реши да тества нервите на света, и го отрежат. Като вземат да сдават багажа технологиите с които копае и точи, и му свършат запасите от резервни части, ще му клюмне пиперката.

    Коментиран от #5, #6

    12:00 11.11.2026

  • 5 В голяма грешка си

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Еми примерно за моменти":

    Тези немски машини обикновено се произвеждат в Китай, така че ако немеца реши да се прави на интересен, ще продължат да си произвеждат машините, но с китайска марка.

    Но по-интересното става ако Китай реши да се прави на интересен и спре ресурсите на немция? Какво ще произвеждат дори с машините произведени в Германия?

    12:18 11.11.2026

  • 6 В голяма грешка си

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Еми примерно за моменти":

    Нали запада забрани на всички фирми произвеждащи машини за производство на най-модерните чипове да ги продават на Китай? Китай продължава да си произвежда електроника с малко по старо поколение чипове и тази електроника си работи, но спря част от суровините за производство на чипове и западът клекна.

    Освен това западът си вкарва таралеж в гащите, защото досега китайците нямаха интерес да разработват машини за производство на чипове, след като беше по-евтино и бързо да си ги купят от Холандия, но сега започнаха да се развиват и в тази област и предвид мащабното финансиране, вероятно през следващите години ще изпреварят западът и в тази област.

    Дали това ми харесва? Въобще! По-скоро се чудя на глупостта на Брюксел и Вашингтон да влизат в конфликт с Китай и да го провокират да ги изпревари.

    12:23 11.11.2026