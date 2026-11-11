Xiaomi готви SU7 Ultra с над 2000 к.с.

Xiaomi подготвя най-мощната версия на електрическия си спортен седан SU7 Ultra с помощта на HWA – компанията, свързана с историята на AMG и състезателните програми на Mercedes. Прототип с необичайно агресивен аеродинамичен пакет е забелязан по време на тестове на Нюрбургринг, а според анонимни източници целта е автомобилът да се бори за нов рекорд на германската писта.

Проектът може да бъде оборудван с четири електромотора и да развива над 2000 конски сили. Информацията не е потвърдена от Xiaomi или HWA. Анонимните източници описват замисъла като създаването на автомобил с „безпрецедентни характеристики“, предназначен да остави следа най-вече с времето си на обиколка.

Заснетият автомобил се различава от познатия Xiaomi SU7 Ultra по мащабния аеродинамичен пакет. По каросерията се виждат решения, насочени към увеличаване на притискащата сила и по-добро управление на въздушния поток около автомобила.

Работата е съсредоточена върху някои от слабите места на стандартната версия. Сред тях са по-агресивната настройка на окачването, по-големият отрицателен наклон на колелата, по-мощните спирачки и подобреното им охлаждане. Промените включват и по-добро отвеждане на топлината от електрическото задвижване, както и контрол на горещия въздух около автомобила.

Засега няма яснота дали HWA участва пряко в разработката на обновения пакет за SU7 Ultra, или двете компании подготвят изцяло нов автомобил. Една от възможностите е проектът да се превърне в самостоятелен флагмански модел с технологии, насочени основно към пистата. Другата е да остане екстремна еволюция на съществуващия SU7 Ultra.