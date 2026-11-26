Nissan Terrano се връща на пазара като SUV с ясно изразена офроуд насоченост. Хомологационни документи, публикувани от китайското Министерство на индустрията и информационните технологии, разкриват размерите, двигателите и част от оборудването на серийния модел.

Terrano е дълъг 5098 мм, широк 1980 мм и висок 1960 мм. Междуосието е 2850 мм, а геометрията на каросерията включва 36-градусов ъгъл на атака. SUV моделът ще бъде с два реда седалки и място за петима пътници. Допустимата маса на тегленото ремарке е 2500 кг.

Външният дизайн запазва решения от концепцията Terrano PHEV, представена от Nissan през април на Auto China 2026 в Пекин. Сред тях са странично отварящата се задна врата, външно монтираното резервно колело и вертикално разположените задни светлини. За китайския пазар са посочени 18-цолови колела с гуми 265/65R18, а панорамният покрив ще се предлага като опция. Документите потвърждават три силови агрегата. Дизеловата версия използва 2,3-литров турбодвигател с мощност 187 к.с., а бензиновата разчита на 2,0-литров турбодвигател с 254 к.с.

Plug-in хибридът комбинира 2,0-литров бензинов двигател с мощност 204 к.с. и електромотор с пикова мощност 268 к.с. Nissan все още не е обявил сумарната мощност на системата, така че числата на двата агрегата не могат да бъдат събирани директно. И трите версии използват механично задвижване на четирите колела с кардан. Това отличава Terrano от типичните градски SUV модели и го поставя по-близо до автомобили, разработени за движение извън асфалтирани пътища.

Новият SUV е базиран на същата техническа основа като пикапа Navara Pro, но е с по-късо междуосие. Спрямо пикапа дължината е намалена с около 396 мм, а междуосието е с приблизително 450 мм по-късо. Капацитетът за теглене също е по-нисък: 2500 кг при Terrano срещу 3500 кг при Navara Pro.

При представянето на концепцията президентът и главен изпълнителен директор на Nissan Иван Еспиноса определи Terrano като „връщане на емблематично име“. Nissan заяви, че серийните версии на Terrano PHEV Concept и Urban SUV PHEV Concept трябва да бъдат показани в рамките на една година. Nissan все още не е обявил официална дата за премиерата, цената или пазарите, на които SUV моделът ще се продава.