Най-новото Lamborghini пристига след една седмица

Lamborghini загатна за представянето на нов модел, който ще се присъедини към настоящата гама на марката още през следващата седмица. Снимка на която се вижда задният капак потвърждава, че това ще бъде автомобил, оборудван с V10 двигател, най-вероятно нова версия на Huracan.

Според онлайн догадки, новият модел ще бъде нова наточена версия на модела представен през 2014 година. Други предположения пък ни замислят дали това няма да е офроуд версията на модела, която папараци засичат по пътищата през последните години. Подобно на Safari моделите на Porsche се очаква италианският производител да покаже повдигната версия на спортното купе с по-големи гуми, раздувки на калниците и гуми за всякакви терени.

The first official showing of the newest Lamborghini is set for April 12th, 2022, at 12 pm CEST.

See you on https://t.co/vYFlwonACg and our YouTube channel. #Lamborghini pic.twitter.com/ohUEdXMsne