Украинец постави бензинов генератор на Tesla

Кадър на електромобил Tesla с монтиран бензинов генератор зад багажника привлече вниманието на стотици хиляди потребители след като бе споделен в Twitter от Игор Сушко. Снимката е от 28 декември 2022 година и е заснета в Киев. До генераторът се вижда и малка туба с бензин, превръщайки Tesla-та в пълноценен plug-in хибрид.

Бензиновият генератор е монтиран на специална стойка закрепена върху теглича, а според описанието колата се движи от тока на бензиновия генератор. Въпреки това, снимката не показва по никакъв начин Tesla-та да се зарежда от генератора, а подобно нещо е невъзможно по време на движение, освен ако не е имало чужда намеса по софтуера.

#Ukraine: Tesla that runs on electricity from a gasoline generator in #Kyiv. Here seen carrying its power supply. pic.twitter.com/MADESSQ6tz