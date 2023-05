Кой и защо качи ултраскъп McLaren в апартамент на 57-ия етаж? (ВИДЕО)

Наскоро милионерът Адриан Портели се появи в австралийските медии след като закупи най-скъпия имот в Австралия, разделяйки се с около 25 милиона евро за пентхаус в Мелбърн. Огромният имот в една от най-високите сгради в Австралия изглежда е доста просторен и дори има място за кола, след като през изминалите дни Портели реши да постави вътре своя McLaren Senna GTR.

Това не е нещо необичайно за хора с подобен статус и възможности, но обикновено се прави в офиси или жилищни пространства на по-ниски етажи. Тук крайната цел е 57-ия етаж и поне на пръв поглед изглежда изключително сложно. Въпреки това, екип от осем човека успешно се справиха със задачата с помощта на кран и помощна рампа, подобни на тези използвани във филми като “Бързи и яростни“.

Милионерът споделя, че решението му да качи колата в своя апартамент идва от това, че тя всъщност не е легална за шофиране по пътищата. Портели споделя, че това най-вероятно ще е вечния дом на колата след като ремонтните дейности в сградата приключат, тъй като ще е почти невъзможно тя да бъде извадена отново от там.

Talk about a rich flex. 💰💪



Melbourne businessman Adrian Portelli has successfully craned in a $3 million McLaren Senna GTR into his $39 million penthouse, located on the 57th floor of the Sapphire by the Gardens building.



DETAILS: https://t.co/uHjc5rzqNk#9News pic.twitter.com/mILOP0wHnm