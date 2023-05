Tesla разочарова десетки клиенти, чакали над две години за нова кола

В опитите си да достигнат максимално производство на Model 3 и Model Y, ръководителите на Tesla са взели едно на пръв поглед странно решение, спирайки производството на Model X и Model S с десен волан. Новината за това идва от потенциални собственици на споменатите автомобили от Великобритания, Ирландия, Австралия, Нова Зеландия и Япония, където движението се осъществява в лявото платно.

Клиентите от тези държави са получили уведомително писмо според което трябва да променят своята поръчка, като получат автомобил с ляв волан от споменатите два модела или се преориентират към Model 3 или Model Y. Очаквано, това предизвика огромно недоволство сред клиентите, които казват, че чакат две или дори повече години, за да получат желания автомобил, а сега получават тази новина.

BREAKING: Tesla has announced it will not make the right hand drive Model X in Australia & is cancelling existing orders for that model. No word on other right hand markets.



In exchange, Tesla is giving these order holders $2,000 USD towards a new Model 3/Y. pic.twitter.com/jv7VJuCBr9