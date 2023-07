Tesla се подигра на Ford

Tesla Cybertruck преминава през последни тестове преди да влезе в серийно производство и прототипи на пикапа биват засичани по американските улици. Компанията обикновено не използва камуфлаж, за да прикрие вече добре познатия модел, но изглежда един от прототипите е „преоблечен“ с интересно фолио, което го преобразява като Ford F-150.

Buddy in Palo Alto spotted a Cybertruck in the wild. Manufacturer tags



Tesla clearly messing with (hiding?) some final trim details with wheel wells and rear end.



He said truck was huge (and he usually drives a Dodge Ram).



Thoughts?$TSLA pic.twitter.com/6kSuU91z2n