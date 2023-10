Tesla може да пусне наточен Model 3

Tesla подготвя наточена версия на Model 3 или поне така изглежда от публикация в X, където виждаме снимки от системата на компанията. В комплект със спортни спирачки и окачване, както и с емблема вLudicrous на капака на багажника, пакетът може да се предлага и с комплект изцяло нови 19-цолови джанти, наречени Helix, според изображенията от каталога с части.

От Tesla не споменават нито дума за възможността за по-ориентиран към производителността електромобил, но преди време Илон Мъск заяви по време на подкаст, че Model 3 Plaid не би имал смисъл. Въпреки това, по всичко личи, че не става дума за Plaid, а за Ludicrous, което е стъпка под Plaid в системата на Tesla.

Tesla’s Parts Catalog confirms Tesla is working on a Performance version of the new Model 3, potentially PLAID!! pic.twitter.com/N7qxt0LUqM