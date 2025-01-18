Спартак Варна - Фратрия 2:1
Баник Острава (Чехия) - Левски 4:3
Черно море Варна - Добруджа Добрич 1:0
Берое Стара Загора - Атлетик Куклен 2:0
Крумовград - Кечкемети ТЕ (Унгария) 2:3
Марица Пловдив - Родопа Смолян 3:1
Загорец Нова Загора - Созопол 2:0
Монтана - Спартак Плевен 1:0
Дунав Русе - Янтра Габрово 4:1
Лудогорец III - Академик Свищов 1:2
Димитровград - Розова долина Казанлък 3:0
Вихрен Сандански - Германея Сапарева баня 7:0
Локомотив Горна Оряховица - Лудогорец II 1:1
Севлиево - Ловеч 0:0
Пирин Благоевград - Рилски спортист2:3
Ботев Нови пазар - Волов Шумен 1:1
ЦСКА 1948 II - Черноморец Бургас 1:3
Марек Дупница - Спортист Своге 0:1
Септември Тервел - Черноморец Балчик 3:0
Етър Велико Търново - Ямбол 1:0
Резултати от контроли играни днес
18 Януари, 2025 22:34 241 0
Българските тимове продължават своите подготовки
Спартак Варна - Фратрия 2:1
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