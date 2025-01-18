Резултати от контроли играни днес

Денков отговори на Пеевски: Не ти се получи тогава при нас, не ти се получава и днес, няма да ти се получи и в бъдеще

Съпредседателят на ПГ на ПП-ДБ Николай Денков отговори на разпространените от "ДПС-Ново начало" чатове, които показват кореспонденцията межд ...