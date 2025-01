Филип Кръстев с основна роля за успеха на Цволе срещу ПСВ Айндховен - ВИДЕО

Нидерландският Цволе победи сензационно гранда и лидер в класирането ПСВ Айндховен с 3:1 в 19-ия кръг на Ередивизи.

Два гола за домакините, които в последните си 10 мача срещу „филипсите” имаха 10 поредни загуби, отбеляза българският национал Филип Кръстев през първото полувреме. 23-годишният бивш халф на Левски и Славия подаде на Дилан Венте за третото попадение в последните секунди и със сигурност бе героят на вечерта, пише "Телеграф".

Фуфо откри резултата за Цволе още във 2-рата минута с брилянтна тупалка с десния крак от повече от 28 метра.

В 25-ата минута Йоан Бакайоко успя да изравни за ПСВ след асистенция на Иван Перишич. 120 секунди по-късно гостите имаха чудесна възможност да направят пълен обрат, но Луук де Йонг пропусна дузпа.

Така дойде 38-ата минута, в която Кръстев посрещна отбита топка от защитата на гостите и с плътен удар я прати под гредата на вратата, защитавана от Валтер Бенитес. Десет минути преди края на редовното време Ник Фихтингтер вкара и трето попадение за Цволе, но то не беше зачетено заради положение на засада. В края все пак Кръстев подаде, а Венте вкара за 3:1.

Това бяха третият и четвъртият гол на нашето момче в първенството през сезона. В началото на кампанията той се разписа и срещу друг гранд - Фейенорд, но тогава неговият Цволе загуби с 1:5.

Това бе едва трета загуба за сезона на лидера ПСВ Айндховен. Гостите продължават да са начело в класирането, като имат 4 точки преднина пред Аякс, но и мач повече. Цволе е на 13-а позиция с 20 точки.

FLIP KRASTEV AT THE DOUBLE WITH A GREAT FINISH TO RETAKE THE LEAD!!!

📽️ @GoalsXtrapic.twitter.com/V2n6KT3MTW