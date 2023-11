Дизайнерът на Tesla се появи с матов Cybertruck (ВИДЕО)

След като месеци наред виждахме различни изображения и видеоклипове на Tesla Cybertruck в оригиналния „цвят“ от неръждаема стомана или облечен в някакъв камуфлаж е време за нещо наистина интересно. Или поне нещо неочаквано и класическо.

Франц фон Холцхаузен, главният дизайнер на Tesla, е бил забелязан да шофира облепен в черно Cybertruck в Санта Моника. Според @AtomAntEater в X, автомобилът е бил видян на събитието Teslas & Coffee в Санта Моника.

We saw Franz driving a matte black Cybertruck at today’s Santa Monica Teslas & Coffee. Franz said “nice shirt” when he noticed the man was wearing a CT t-shirt. Dope or nope?@DMC_Ryan @BLKMDL3 @TeslaOwnersSCV @TeslaClubSoCal @ChargeGoGroup pic.twitter.com/wl3TAR0hHP