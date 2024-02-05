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UAZ модернизира всичките си автомобили

5 Февруари, 2024 11:00 1 045 18

UAZ модернизира всичките си автомобили

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UAZ модернизира всичките си автомобили - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Уляновският автомобилен завод модернизира всички свои модели автомобили. Това съобщи телеграм каналът Autostream. В прессъобщението се казва: „От 1 февруари моделите UAZ Patriot, Pickup и Pro 4×4 започнаха да се оборудват с подобрен дизайн на предния мост. Въведени са допълнителни уплътнения за корпуса на скоростната кутия и са модернизирани задвижванията в трансмисията.

Иновацията предотвратява навлизането на влага в корпуса на главната предавка и превръщането на маслото в емулсия. Това увеличава издръжливостта и надеждността на мостовата скоростна кутия“.

Преди това стана известно, че UAZ тества модернизирания UAZ Patriot. Автомобилът, заедно с актуализиран външен вид, ще получи и нов двигател. UAZ стартира проекта за рестайлинг на Patriot през септември тази година. Като част от модернизацията, моделът ще получи актуализиран дизайн за първи път от 2016 г.

Автомобилът ще бъде оборудван с двулитров дизелов двигател с мощност 130 к.с. (288 Нм), чието производство е локализирано в завода Sollers Alabuga. Двигателят ще се комбинира с шестстепенна механична трансмисия.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чак

    16 3 Отговор
    Уплатнения монтирали да не се пълне скоростната кутия с вода,апят революционно въведение

    11:10 05.02.2024

  • 2 Кенеф

    10 7 Отговор
    Си беше ,
    Кенеф с подобрения - лелеееее
    Едвам се удържам да не го купя .
    Ама друг път …..

    Коментиран от #6

    11:22 05.02.2024

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ауууу...

    11 2 Отговор
    Шест степенна механична скоростна кутияааа.....уаааауууу...какво чудо невиждано, какъв технологичен скок във времето. Навремето Аудито ми произведено през 1992г. беше със шест скорости.

    11:33 05.02.2024


  • 5 Русия отново под монголско робство !

    11 4 Отговор
    Дизайнът и функционалността на клозетите се подобрява постоянно ! Браво ! Уплътнения ? Поразително !

    Коментиран от #7

    11:34 05.02.2024

  • 6 БАРС

    6 8 Отговор

    До коментар #2 от "Кенеф":

    АБЕ СЪИДЕНИТЕЛ ТИ САМО ЧАКАШ НЕЩО ЗА РАША ДА НАПИШАТ И ПОЧВАШ ДА ПИШЕШ ЧЕ БИЛО КЕНЕФ И ТН,АБЕ Я ГИ ОСТАВИ ДА СИ ПРАВЯТ РАШКИТЕ КАКВОТО СИ ИСКАТ ТО СИЕ ТЯХНА РАБОТА.ПО НЕ МАЛКО ОБИДИ ОТ ТВОЯ СТРАНА ЗАЩОТО ВЕЧЕ ПО ПОЧЕРКЪТ ТИ ТЕ ПОЗНАВАМ ТА РАЗБРАХ ЧЕ СИ МНОГО ГОЛЯМ РАЗБИРАЧ НА ЛЕКИ КОЛИ,ТА СЛЕД КАТО РАЗБИРАШ МНОГО ЗАЩО НЕ ВЗЕМЕШ ДА СЪЗДАДЕШ НЕЩО БЪЛГАРСКО ТА И ЗА НАС РАШКИТЕ ДА ПИШАТ ЧЕ НИЕ СМЕ ПРОМЕНИЛИ НЕЩО В НАШАТА БЪЛГАРСКА КОЛА.ТО Е ЛЕСНО ДА ОПЛЮВАШ И ДА СЕ ПРАВИШ НА ОТВОРЕН.

    11:36 05.02.2024

  • 7 Факт

    1 7 Отговор

    До коментар #5 от "Русия отново под монголско робство !":

    Патриота беше съвместна разработка с италианците.Там търси проблема.Руските машини се правят за всякакви пътища и атмосферни условия.

    11:38 05.02.2024

  • 8 Вече дори не е смешно

    9 1 Отговор
    Това вече дори не става за смях, просто е жалка картинка.

    11:38 05.02.2024

  • 9 Ибряяя

    7 1 Отговор
    Също, като новите лади и москвичи, дето ги няма.

    11:41 05.02.2024

  • 10 емка

    7 2 Отговор
    Сложили някакво гумено уплътнение да не капе и било модернизация??!?!? А реално нов рестайл и двигател пак "ще" щяло да започне, ще, ама друг път

    11:44 05.02.2024

  • 11 Кво ревете бе

    3 2 Отговор
    Ето че и дизел имат вече , незнам дали е техен де, или е внос от Монголия. А ние правим само чушкопеци

    11:50 05.02.2024

  • 12 Милинките ватници,

    2 2 Отговор
    не са по-назад с 50-60 години от европейски, японски, корейски, американски и китайски марки - не говорим за електромобили!!! 🤣🤣🤣

    11:51 05.02.2024

  • 13 НАБЛЮДАТЕЛ

    0 0 Отговор
    И ще има опашки от чакащи, нали?

    12:17 05.02.2024

  • 14 СЗО

    0 0 Отговор
    Като прочетох заглавието, за миг си помислих, че са сложили ел стъкла...

    Коментиран от #18

    12:32 05.02.2024

  • 15 Гуньо Простиа

    0 0 Отговор
    А нашата армия още кара УАЗ- 469 и 452

    12:33 05.02.2024

  • 16 Инспектора

    2 0 Отговор
    "Автомобилът ще бъде оборудван с двулитров дизелов двигател с мощност 130 к.с."
    Уау, колко напредничав дизел!

    12:36 05.02.2024

  • 17 148

    0 0 Отговор
    Закривай!

    12:38 05.02.2024

  • 18 Бай Ламби

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "СЗО":

    Ще сложат бре,чакай малко.Първо уплътненията да нагодят па после ще помислят и за ел.стъкла.Нали първо трябва да спрат течовете да може да задуй скоростната кутия.

    12:38 05.02.2024