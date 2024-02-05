UAZ модернизира всичките си автомобили

Уляновският автомобилен завод модернизира всички свои модели автомобили. Това съобщи телеграм каналът Autostream. В прессъобщението се казва: „От 1 февруари моделите UAZ Patriot, Pickup и Pro 4×4 започнаха да се оборудват с подобрен дизайн на предния мост. Въведени са допълнителни уплътнения за корпуса на скоростната кутия и са модернизирани задвижванията в трансмисията.
Иновацията предотвратява навлизането на влага в корпуса на главната предавка и превръщането на маслото в емулсия. Това увеличава издръжливостта и надеждността на мостовата скоростна кутия“.
Преди това стана известно, че UAZ тества модернизирания UAZ Patriot. Автомобилът, заедно с актуализиран външен вид, ще получи и нов двигател. UAZ стартира проекта за рестайлинг на Patriot през септември тази година. Като част от модернизацията, моделът ще получи актуализиран дизайн за първи път от 2016 г.
Автомобилът ще бъде оборудван с двулитров дизелов двигател с мощност 130 к.с. (288 Нм), чието производство е локализирано в завода Sollers Alabuga. Двигателят ще се комбинира с шестстепенна механична трансмисия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чак
11:10 05.02.2024
2 Кенеф
Кенеф с подобрения - лелеееее
Едвам се удържам да не го купя .
Ама друг път …..
Коментиран от #6
11:22 05.02.2024
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ауууу...
11:33 05.02.2024
5 Русия отново под монголско робство !
Коментиран от #7
11:34 05.02.2024
6 БАРС
До коментар #2 от "Кенеф":АБЕ СЪИДЕНИТЕЛ ТИ САМО ЧАКАШ НЕЩО ЗА РАША ДА НАПИШАТ И ПОЧВАШ ДА ПИШЕШ ЧЕ БИЛО КЕНЕФ И ТН,АБЕ Я ГИ ОСТАВИ ДА СИ ПРАВЯТ РАШКИТЕ КАКВОТО СИ ИСКАТ ТО СИЕ ТЯХНА РАБОТА.ПО НЕ МАЛКО ОБИДИ ОТ ТВОЯ СТРАНА ЗАЩОТО ВЕЧЕ ПО ПОЧЕРКЪТ ТИ ТЕ ПОЗНАВАМ ТА РАЗБРАХ ЧЕ СИ МНОГО ГОЛЯМ РАЗБИРАЧ НА ЛЕКИ КОЛИ,ТА СЛЕД КАТО РАЗБИРАШ МНОГО ЗАЩО НЕ ВЗЕМЕШ ДА СЪЗДАДЕШ НЕЩО БЪЛГАРСКО ТА И ЗА НАС РАШКИТЕ ДА ПИШАТ ЧЕ НИЕ СМЕ ПРОМЕНИЛИ НЕЩО В НАШАТА БЪЛГАРСКА КОЛА.ТО Е ЛЕСНО ДА ОПЛЮВАШ И ДА СЕ ПРАВИШ НА ОТВОРЕН.
11:36 05.02.2024
7 Факт
До коментар #5 от "Русия отново под монголско робство !":Патриота беше съвместна разработка с италианците.Там търси проблема.Руските машини се правят за всякакви пътища и атмосферни условия.
11:38 05.02.2024
8 Вече дори не е смешно
11:38 05.02.2024
9 Ибряяя
11:41 05.02.2024
10 емка
11:44 05.02.2024
11 Кво ревете бе
11:50 05.02.2024
12 Милинките ватници,
11:51 05.02.2024
13 НАБЛЮДАТЕЛ
12:17 05.02.2024
14 СЗО
Коментиран от #18
12:32 05.02.2024
15 Гуньо Простиа
12:33 05.02.2024
16 Инспектора
Уау, колко напредничав дизел!
12:36 05.02.2024
17 148
12:38 05.02.2024
18 Бай Ламби
До коментар #14 от "СЗО":Ще сложат бре,чакай малко.Първо уплътненията да нагодят па после ще помислят и за ел.стъкла.Нали първо трябва да спрат течовете да може да задуй скоростната кутия.
12:38 05.02.2024