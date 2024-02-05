UAZ модернизира всичките си автомобили

Уляновският автомобилен завод модернизира всички свои модели автомобили. Това съобщи телеграм каналът Autostream. В прессъобщението се казва: „От 1 февруари моделите UAZ Patriot, Pickup и Pro 4×4 започнаха да се оборудват с подобрен дизайн на предния мост. Въведени са допълнителни уплътнения за корпуса на скоростната кутия и са модернизирани задвижванията в трансмисията.

Иновацията предотвратява навлизането на влага в корпуса на главната предавка и превръщането на маслото в емулсия. Това увеличава издръжливостта и надеждността на мостовата скоростна кутия“.

Преди това стана известно, че UAZ тества модернизирания UAZ Patriot. Автомобилът, заедно с актуализиран външен вид, ще получи и нов двигател. UAZ стартира проекта за рестайлинг на Patriot през септември тази година. Като част от модернизацията, моделът ще получи актуализиран дизайн за първи път от 2016 г.

Автомобилът ще бъде оборудван с двулитров дизелов двигател с мощност 130 к.с. (288 Нм), чието производство е локализирано в завода Sollers Alabuga. Двигателят ще се комбинира с шестстепенна механична трансмисия.