Собственик на Tesla твърди, че захранва цяла бензиностанция с електричество от колата си (ВИДЕО)

След силните гръмотевични бури, които оставиха над един милион души без ток в Хюстън, Тексас, беше забелязан електромобил, който захранваше бензиностанция. Свързаният към електрическата мрежа на обекта Tesla Cybertruck позволи на бензиностанцията да продължи да работи, докато домовете, магазините и други предприятия останаха на тъмно.

Много от зрителите на видеото коментират скептично настроени относно способността на Cybertruck да захранва цялата бензиностанция, като някои предположиха, че това може да е рекламен трик.

Има и съмняващи се, които твърдят, че захранването на Cybertruck ще се изчерпи бързо, но други похвалиха собственика за това, че е помогнал на общността по време на криза. Tesla Cybertruck е оборудван със системата PowerShare, която осигурява до 20 А чрез два 120V контакта и до 40 А чрез 240V контакт, предлагайки общо 9,6 kW. Освен това той може да осигури резервно захранване на домакинство с 11,5 kWh енергия за период до три дни, при условие че дневното потребление остане под 30 kWh. Собственикът във видеото твърди, че Cybertruck е в състояние да захранва целия му дом, включително климатиците във всяка стая.