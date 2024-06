Вандали изрисуваха десетки Cybertruck с обидни думи (ВИДЕО)

Във Форт Лодърдейл, щата Флорида, се е случил странен инцидент, при който автопарк от чисто нови Cybertruck на Tesla, чакащи за доставка, са били изрисуван с графити. В петък следобед в социалните мрежи се появиха кадри, които показват размера на щетите.

Извършителят, който явно е изпитвал силни негативни чувства към главния изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск, е изписал със спрей неприлични послания, насочени към него, върху поне 26 пикапа. Вандализмът е бил безразборен, като някои превозни средства са останали незасегнати. Степента на увреждане на други автомобили Tesla на площадката остава неясна.

Към момента подробностите са оскъдни. Мотивът за вандализма е неизвестен, а полицията все още не е коментирала хода на разследването. От Tesla също запазват мълчание относно това как планират да се справят със ситуацията.

