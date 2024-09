Вижте трейлъра на последния епизод от шоуто Grand Tour (ВИДЕО)

Вече ви информирахме, че телевизионното шоу The Grand Tour се закрива. Последният епизод от този автомобилен спектакъл, изнасян от Джеръми Кларксън и компания ще бъде пуснат на 13 септември, а трейлърът вече е факт.

Последният епизод на The Grand Tour се казва One For the Road и е посветен на пътуването из Африка. Триото водещи преминава през Зимбабве с ретро спортни коли от 70-те години на миналия век.

Джереми Кларксън избира купе Lancia Beta Montecarlo, Ричард Хамънд кара Ford Capri, а Джеймс Мей - кабриолет Triumph Stag. The Grand Tour стартира за първи път през 2016 година, след като водещите Джереми Кларксън, Джеймс Мей и Ричард Хамънд напуснаха Top Gear на BBC. Причината за това решение беше скандал на Кларксън с продуцента.

Grand Tour отчасти запази формата на Top Gear, но заложи на пътуване до труднодостъпни кътчета на нашата планета. Програмата се оказа популярна, но водещите многократно са признавали, че поради възрастта им е все по-трудно да издържат на снимки в екстремни условия. Това е и причината за закриването на телевизионното шоу.

Сега водещите ще се съсредоточат върху други проекти. По-специално ще продължат снимките на шоуто "Фермата на Кларксън". Но преди автомобилното им шоу да завърши окончателно, вижте какво ще ни представят в последния му епизод.