Tesla Cybertruck се взриви и уби човек (ВИДЕО)

При потресаващ инцидент Cybertruck на Tesla избухва в огнена експлозия пред хотел Trump International в Лас Вегас. Взривът, заснет от видеонаблюдение, предизвика пламъци и отломки, което доведе до трагичната смърт на шофьора и рани най-малко седем души.

Въпреки че точната причина все още се разследва от властите, включително ФБР, първоначалните данни сочат, че става въпрос за умишлено действие. В леглото на пикапа са открити бутилки с бензин и минохвъргачки за фойерверки, което подсказва за възможно самоделно взривно устройство.

