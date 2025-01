Поляци предлагат тунинг пакет, който превръща новата G-Klasse в ретро модел

Carlex Design, полска компания, известна с поръчковите си автомобилни интериори, сега показа изцяло преработена версия на последното поколение G63 AMG, която е преобразена в различен стил. За разлика от обичайното схващане в България, където по-старите модели се преправят на по-нови, тук случаят е обратен.

Най-новата серия, която излиза от техните работилници, Carlex Vintage, отдава почит на елегантния автомобилен дизайн от 50-те години на миналия век. Всяко творение от тази серия, включително Rubino Vintage One of Seven, Sabbia Vintage, Lago Vintage One of Seven и Fiamma Vintage, въплъщава отличителна цветова палитра и уникална комбинация от материали. Наскоро представеният Sky Vintage например демонстрира взаимодействие на дълбоки сини тонове и черни акценти.

Промените по колата включват още множество хромирани елементи, нещо което през последните години остана забравено от производителите на автомобили, както и ретро джанти с тасове в средата, отново в цвета на купето.