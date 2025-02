Подробно за новата C-Class на Mercedes

Mercedes-Benz C-Class се подготвя за обновяване в средата на жизнения си цикъл, по петите на своите конкуренти BMW 3 Series и Audi A5. Последните шпионски снимки предлагат най-ясния поглед досега, показвайки обновеното пето поколение на C-Class, този път във формата на комби.

Пусната на пазара през 2021 г., настоящата C-Class трябва да бъде обновена, особено с появата на новата E-Class, която може да визуализира част от дизайнерския език, който се филтрира надолу по веригата. В предната част характерната за C-Class решетка „Panamericana“ получава по-големи форми, като става по-висока и по-изразена, което вероятно ще повлияе на дизайна на страничните въздушни отвори и предната броня.

Този комби вариант осигурява по-ясен изглед към преработените предни светлини, включващи светлинния подпис на трилъча звезда, подобен на този, който видяхме при концептуалната CLA и който се очаква при предстоящия фейслифт на S-Class.

Промените в задната част на автомобила вероятно са по-фини, като е възможно да включват променен светлинен подпис, подобен на този на CLE Coupe, и променена форма на бронята. Цялостната насока на дизайна изглежда отразява стилистиката на предстоящия електромобил на Mercedes от начално ниво - CLA. Очакват се и нови варианти на джантите.

Отвътре интериорът на сегашната C-Class е огледален на наскоро представения CLE, така че е малко вероятно да се стигне до сериозни промени. Познатите 11,9-инчов централен сензорен екран и 12,3-инчов цифров дисплей ще доминират на арматурното табло, като при по-високите модификации ще се предлага head-up дисплей.

Очаква се опциите за двигатели да останат гама от четирицилиндрови бензинови, дизелови и плъг-ин хибридни агрегати. Настоящата гама включва меко хибридни бензинови и дизелови варианти, както и плъг-ин хибриди.

Бъдещето на високоефективната AMG C-Class остава несигурно. Първоначално се предвиждаше CLE 63 да споделя четирицилиндровия PHEV задвижващ агрегат на C 63. Въпреки това, поради бавните продажби на C 63 PHEV, Mercedes съобщи, че е удължил разработката на CLE, за да може да побере V8 двигател. Дали тази промяна ще се отрази на фейслифта на C 63, предстои да разберем.

Пълното разкриване на обновената C-Class се очаква едва по-късно през 2025 г.