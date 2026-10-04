Бизнесът иска промяна в компенсациите за ток

Бизнесът настоява Министерският съвет да преразгледа механизма за компенсации за електроенергията на небитовите потребители. Причината е решението помощите за периода до 30 юни 2027 г. да се изплащат еднократно след края на 10-месечната програма, вместо да се изчисляват и изплащат всеки месец.
Промяната засяга не само предприятията, но и болниците, училищата, администрациите и културните институции. Според бизнеса отлагането на плащанията може да постави под натиск финансовата стабилност на крайните потребители.
Компенсацията ще се изчислява след края на периода
Министерският съвет прие програмата за подкрепа на небитовите крайни клиенти за периода от 1 септември 2026 г. до 30 юни 2027 г. Компенсацията се изчислява на база разликата между средната цена на сегмента „Ден напред“ на Българската независима енергийна борса и базова стойност от 122,71 евро за мегаватчас без ДДС.
Максималният размер на компенсацията е до 80% от тази разлика. Конкретният процент ще бъде определен след приключването на 10-месечния период в зависимост от наличните средства. Плащането ще се извърши еднократно след края на програмата, което е предвидено да стане след 30 юни 2027 г.
Междинна авансова подкрепа е предвидена само за месеците, в които средната борсова цена надхвърли 180 евро за мегаватчас. Така потребителите могат да останат без текущо компенсиране при цени над базовия праг, но под определения междинен таван.
Бизнесът предупреждава за ликвиден риск
Председателят на Стопанската камара Добри Митрев заяви пред БНР, че очакваните цени през зимните месеци са близо до прага за междинна подкрепа.„Фючърсите на енергийните борси декември-януари над 175 евро можем да очакваме като цени на електрическата енергия, което е много близко до този междинен таван, който те са сложили, от 180 евро. И възможността българските предприятия и не само те да изпаднат в ликвидна дупка“.
По думите му при такъв сценарий предприятията и останалите небитови потребители ще трябва да покриват текущите си разходи за ток, без да получават компенсацията в същия период.
От бизнеса настояват за работна среща с представители на Министерството на енергетиката. Искането е да бъдат преразгледани редът и сроковете за изплащане на енергийните компенсации през настоящия период.
Източници: БНР
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня акъл да ви дам
Коментиран от #7
09:45 04.10.2026
2 Електрически стол
09:46 04.10.2026
3 Т.наречения бизнес няма ли хора
Мислещи ръководители са нужни
Анадъму
09:48 04.10.2026
4 Пич
Ако помните, тази добавка за бизнеса също се роди като ковид добавка!!!
И сега - ковид добавката беше взета от пенсията на пенсионерите!!!
Защо "бизнеса" ще продължава да дои държавата?! Защото е на министри и депутати ли...?!
Тея ли са по бедни и закъсали от пенсионерите...?!
Гласувайте пак за Радевистите, като толкова ви е акъла!!!
09:49 04.10.2026
5 идиоти вън
Коментиран от #8
09:53 04.10.2026
6 Факт
10:04 04.10.2026
7 Факт
До коментар #1 от "оня с коня акъл да ви дам":Той ли искаш, shundo? Ей на, седни на този стол.
10:06 04.10.2026
8 Дебит-Кредит
До коментар #5 от "идиоти вън":Категорично е грешка и не трябва да се изплащат добавки да скъп ток на бизнеса. Това е пълно противоречие с принципите на пазарната икономика. Те ги наричат добавки, а на практика са си дотации. Ами уважаеми бизнесмени и бизнесменки, като ви е скъп тока и не са справята на пазара - фалирайте бе, кой ви е виновен, че толкова си можете, на ваше място ще се появи някой по-умен и по-конкурентен, който ще се справи. Вие сте застраховани/имунизирани срещу влиянията на пазара и повишаването на цените ли, вие не трабва да фалирате така ли? Много мъдро, но не е вярно. Нека оставим пазара да излекува бизнеса, който оцелее, значи се справя, другите - на поправителен, отначало. Толкова е просто и логично. Какъв е тоя бизнес, който не може да си плати тока?
10:12 04.10.2026