Бизнесът иска промяна в компенсациите за ток

Бизнесът настоява Министерският съвет да преразгледа механизма за компенсации за електроенергията на небитовите потребители. Причината е решението помощите за периода до 30 юни 2027 г. да се изплащат еднократно след края на 10-месечната програма, вместо да се изчисляват и изплащат всеки месец.

Промяната засяга не само предприятията, но и болниците, училищата, администрациите и културните институции. Според бизнеса отлагането на плащанията може да постави под натиск финансовата стабилност на крайните потребители.

Компенсацията ще се изчислява след края на периода

Министерският съвет прие програмата за подкрепа на небитовите крайни клиенти за периода от 1 септември 2026 г. до 30 юни 2027 г. Компенсацията се изчислява на база разликата между средната цена на сегмента „Ден напред“ на Българската независима енергийна борса и базова стойност от 122,71 евро за мегаватчас без ДДС.

Максималният размер на компенсацията е до 80% от тази разлика. Конкретният процент ще бъде определен след приключването на 10-месечния период в зависимост от наличните средства. Плащането ще се извърши еднократно след края на програмата, което е предвидено да стане след 30 юни 2027 г.

Междинна авансова подкрепа е предвидена само за месеците, в които средната борсова цена надхвърли 180 евро за мегаватчас. Така потребителите могат да останат без текущо компенсиране при цени над базовия праг, но под определения междинен таван.

Бизнесът предупреждава за ликвиден риск

Председателят на Стопанската камара Добри Митрев заяви пред БНР, че очакваните цени през зимните месеци са близо до прага за междинна подкрепа.

„Фючърсите на енергийните борси декември-януари над 175 евро можем да очакваме като цени на електрическата енергия, което е много близко до този междинен таван, който те са сложили, от 180 евро. И възможността българските предприятия и не само те да изпаднат в ликвидна дупка“.

По думите му при такъв сценарий предприятията и останалите небитови потребители ще трябва да покриват текущите си разходи за ток, без да получават компенсацията в същия период.

От бизнеса настояват за работна среща с представители на Министерството на енергетиката. Искането е да бъдат преразгледани редът и сроковете за изплащане на енергийните компенсации през настоящия период.

Източници: БНР