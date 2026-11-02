Едва на 9 години: Момче създаде собствена марка шоколад

Кру Кинг, който дефилира на модния подиум още преди да навърши две години, представя своя шоколадова марка по време на Седмицата на модата в Ню Йорк.

Докато повечето деветгодишни деца мечтаят за играчки и приключения, американецът Кру Кинг прави първите си стъпки в бизнеса. Момчето от Ню Йорк представя собствена марка шоколад – King's Chocolate Company, като за дебюта ѝ избира необичайна сцена: Седмицата на модата в Ню Йорк.

Историята на малкия предприемач е тясно свързана със света на модата. Кру е най-големият син на Криси и Брейди Кинг, основатели на The Bureau Fashion Week – организация, която се занимава с провеждането на модни събития.

Още на 18-месечна възраст той прави първото си дефиле, представяйки облекло на дизайнерката Пиа Болте. Оттогава модните подиуми, фотографите, дизайнерите и подготовката на големи събития са неизменна част от ежедневието му.

Днес обаче Кру се завръща в тази среда не като модел, а като млад предприемач със собствена бизнес идея.

Детство зад кулисите на модните ревюта

За разлика от повечето си връстници Кру и двете му по-малки братчета или сестричета, на шест и пет години, прекарват значителна част от времето си, придружавайки своите родители по време на модни събития.

Децата се обучават у дома и често пътуват заедно със семейството си. Така още от най-ранна възраст наблюдават как се организират модни ревюта, как се водят бизнес преговори и какво стои зад блясъка на големите събития.

„Нашите деца са събрали повече пропуски за задкулисието, отколкото билети за увеселителни паркове“, разказва майка им Криси Кинг.

Тя си спомня, че в първите години от развитието на семейния бизнес е отговаряла на служебни имейли, докато децата спят, организирала е събития късно вечер и е пътувала с бебешки принадлежности, лаптопи и закачалки с дрехи.

По този начин Кру е имал възможност да види не само красивата страна на модната индустрия, но и усилията, които стоят зад успешния бизнес.

От модния подиум към шоколадовия бизнес

Създаването на King's Chocolate Company е първият самостоятелен предприемачески проект, свързан с името на деветгодишното момче.

Представянето на марката по време на Седмицата на модата му осигурява достъп до аудитория от дизайнери, модели, фотографи и представители на бизнеса – възможност, с която малко начинаещи предприемачи разполагат.

Семейството не крие, че опитът и контактите на родителите играят важна роля в развитието на проекта.

Засега не са обявени подробности за пълната продуктова гама на шоколадовата компания, нито за плановете ѝ за разпространение и бъдещо разширяване.

За родителите на Кру обаче начинанието има и друга цел – да му даде практически уроци за отговорността, постоянството и усилията, необходими за изграждането на собствен бизнес.

„Надявам се децата ни да разберат, че лидерството не е въпрос на титли, а на това да служиш добре на хората“, казва Криси Кинг.

Историята на деветгодишния Кру показва как семейната среда може да насърчи предприемаческото мислене още в детството. Дали King's Chocolate Company ще се превърне в успешна търговска марка, предстои да стане ясно. Засега младият ѝ създател вече е направил първата крачка от модния подиум към света на бизнеса.