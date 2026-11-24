За 14-а поредна година престижните награди Bright Awards 2026 - Winter Edition събраха на една сцена представители на бизнеса, туризма, местната власт, медицината, образованието и обществените институции. Церемонията, на която ФАКТИ е медиен партньор, а главен организатор е Балканската медийна асоциация, отличи компании, предприемачи и личности, които със своята работа, иновации и професионализъм допринасят за развитието на България.

Сред официалните гости бяха посланикът на Грузия Н. Пр. Зураб Хамашуридзе и извънредният и пълномощен посланик на Република Косово у нас Н. Пр. Хаджи Байрактари, народни представители, кметове и представители на водещи български компании.

Специален поздравителен адрес до организаторите и наградените изпрати министърът на туризма д-р Илин Димитров, който подчерта значението на предприемачеството и професионализма за развитието на българския туристически сектор.

„Българският туризъм има нужда от амбициозни и отговорни предприемачи, които инвестират в развитието на своите служители, въвеждат нови решения и създават конкурентоспособни продукти“, посочва министър Димитров в поздравлението си.

Заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Левент Мемиш също поздрави участниците, като акцентира върху ролята на бизнеса за икономическия растеж, инвестициите и създаването на нови работни места.

„За всеки успешен проект стоят визия, предприемчивост, последователност и смелост да се инвестира в бъдещето“, се казва в поздравителния му адрес.

И двамата откроиха благотворителната инициатива, която съпътства церемонията, като пример за социална отговорност и ангажираност на бизнеса към обществото.

Поздравителен адрес беше изпратен и от Петър Витанов, председател на парламентарната група на „Прогресивна България“, който обърна специално внимание на хората, превръщащи трудностите във възможности.

„Успехът е резултат от много труд, дисциплина, постоянство и най-вече смелостта да продължаваш напред дори когато пътят е труден.“

Сред официалните гости, които се включиха във връчването на наградите, бяха представители на Народното събрание. Стефан Белчев, председател на Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия, връчи отличието „Строителна компания на годината“ на „Ваклин Груп“, както и наградата за „Най-успешен инвестиционен проект“ на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД.

Престижният приз на „Фрапорт“ беше получен от главния изпълнителен директор Михаел Ройш. Компанията беше отличена за мащабната си инвестиция от над 60 милиона евро за реконструкцията на пистата на Летище Бургас.

Народният представител Нихал Йозерган, заместник-председател на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите, връчи две отличия – на д-р Венелина Милева, изпълнителен директор на „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда“, за цялостен принос към развитието на българската медицина и на Частно средно училище „Свети Георги“ - София за „Частно училище на годината“.

Ясен Щерев, заместник-председател на Комисията по туризъм, връчи отличията на Парк-хотел и СПА „Модър“ - Девин за „Най-добър СПА хотел на годината“ и на Diplomat Plaza Hotel & Resort - Луковит за „Хотел за четирисезонен туризъм на годината“.

Народният представител Пламен Карашев, член на Комисията по туризъм, награди комплекс „Мальовица“ и курортен комплекс Боровец, който през 2026 година отбелязва своята 130-годишнина.

Даниел Парушев, член на Комисията по образованието и науката, връчи две престижни отличия в категория „Образование“ - на Университета за национално и световно стопанство за „Университет на годината“ и на ПГТХТ „Никола Димов“ - Пирдоп за принос към професионалното образование.

Народният представител Николета Тодорова, член на Комисията по правни въпроси, връчи приза на Адвокатско дружество „Вълчев и Борисов“. Тя отличи и Община Сливница за приноса ѝ към съхраняването на историческото наследство. Наградата за общината беше получена от заместник-кмета Радостин Ялъмов и директора на Историческия музей Маргарита Божкова.

Йордан Йовчев, народен представител и заместник-председател на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество, връчи наградата на Община Петрич за съхраняването на културното наследство чрез развитието на античния град Хераклея Синтика. Той поднесе и финалното отличие в категория „Кауза“ на „Елаците-Мед“ АД за корпоративна социална отговорност и устойчиви каузи.

Една от наградите в категория „Услуги“ получи международната куриерска компания SAMEDAY, отличена за „Куриерски услуги на годината“. Престижната статуетка беше получена лично от изпълнителния директор на компанията Кирил Лудачки.

В категория „Строителство“ сред големите победители беше DANARA HOME, която получи отличието за „Луксозно жилищно и ваканционно строителство“. Наградата беше приета от Жени Славова.

Отличия в строителния сектор получиха още „Водоканал Строй“ за инфраструктурно строителство и „Ваклин Груп“ за „Строителна компания на годината“.

Сред останалите наградени в категория „Услуги“ бяха Сибила Кусева, отличена като „ПР на годината“, Академия „Познание“ и „Агенция за сигурност Скорпио“ ООД, която получи наградата за „Охранителна фирма на годината“.

В категория „Бизнес, иновации и технологии“ беше отличена българската компания ADFIXER, която разработва иновативна платформа с изкуствен интелект за автоматизиране и оптимизиране на рекламни кампании.

Призът за „Архитектурен проект на годината“ получи арх. Камен Русков, а отличието за авторска декорация и интериорни концепции беше присъдено на Младежки театър „Николай Бинев“.

Българската федерация по шахмат 2022 беше наградена в категория „Спорт“ за приноса си към развитието и популяризирането на шахмата.

В категория „Земеделие и храни“ приз получи българският производител на млечни продукти „Гърдеви“ ООД, а натурална козметика „Старосел“ беше отличена като „Български козметичен бранд на годината“.

Специално признание получи и Българското национално радио, отличено като „Медия с най-голямо обществено доверие“. Статуетката беше връчена на генералния директор на БНР Милен Митев.

В категория „Право“ награди получиха адвокат Виктория Христова за „Млад адвокат“, нотариус Весела Ивчева, Екатерина Димитрова за „Жените в правото“, Димитър Митов за „Адвокат в бизнеса“ и Адвокатско дружество „Вълчев и Борисов“.

Особено силно беше присъствието на медицинския сектор. Сред отличените бяха J Clinic, начело с д-р Цветомир Димитров в областта на пластичната хирургия, дерматологът д-р Стиляна Трендафилова от Derma-Act, както и Българска радиофармацевтична компания за иновации и високи технологии в медицината.

Призът „Болница на годината“ получи УМБАЛ „Медика Русе“, а отличието беше прието от управителя на лечебното заведение д-р Ивелин Йоцов.

Една от най-престижните награди в категорията беше присъдена на д-р Венелина Милева за цялостния ѝ принос към развитието на българската медицина.

Сериозно място в церемонията зае туристическият сектор. Сред отличените бяха Винен и СПА комплекс „Старосел“, Boutique Holiday - Pirin Golf, Парк-хотел и СПА „Модър“ - Девин, Diplomat Plaza Hotel & Resort и комплекс „Мальовица“.

Ресторант My Dreams – Pirin Golf получи приз в категория „Ресторанти“, а курортен комплекс Боровец беше отличен за развитието на ски и зимния туризъм.

Община Видин получи наградата „Община с визия за бъдещето“, а призът беше приет от кмета д-р Цветан Ценков.

Община Етрополе беше отличена за успешно реализирани фестивални събития, като наградата получи кметът инж. Владимир Александров - за популярния фестивал "Празник на етрополските зетьове".

Сред наградените представители на местната власт бяха още общините Сливница, Своге, Белово, Пирдоп, Петрич, Костинброд и Самоков.

Призове получиха кметът на Община Белово Стойко Стефанов - за успешно реализирани проекти, кметът на Костинброд Трайко Младенов - за община с успешни инвестиционни и инфраструктурни проекти, и кметът на Самоков д-р инж. Ангел Джоргов - за принос към развитието на общината.

Наградата на Община Своге беше получена от заместник-кмета инж. Валентин Михайлов, а отличието на Община Пирдоп - от главния архитект Петър Ковачев.

Освен признание за професионални успехи, Bright Awards 2026 отново постави във фокуса и една значима обществена кауза - подкрепата за жени с репродуктивни проблеми.

Финалната награда за „Корпоративна социална отговорност и устойчиви каузи“ получи „Елаците-Мед“ АД, част от Група ГЕОТЕХМИН, за приноса на компанията към реализирането на социално значими проекти и развитието на местните общности.

В церемонията по връчване на отличията се включиха още журналистите Анелия Торошанова от Българското национално радио, Анелия Попова от информационна агенция БЛИЦ, Даниела Палазова от ПИК, Камелия Павлова от SafeNews.bg, Захари Белчев от вестник „Телеграф“, Себастиан Пожняк от „Столица БГ“, Кристина Тенева от Novinata.bg, Роксана Рох от HiLife Media Group, както и международният филмов продуцент Зий Ребело.

Сред официалните гости, връчили отличия, беше и кметът на Община Костенец Йордан Ангелов.