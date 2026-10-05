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IndiGo увеличава горивните такси за полети в Индия

IndiGo увеличава горивните такси за полети в Индия

5 Октомври, 2026 11:25 309 1

  • indigo-
  • авиационно гориво-
  • самолетни билети-
  • индия

Таксите за вътрешни маршрути ще бъдат между 375 и 1300 рупии, а за международни - до 10 000 рупии

IndiGo увеличава горивните такси за полети в Индия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Индийската авиокомпания IndiGo ще увеличи горивните такси за вътрешни и международни полети, след като цената на авиационното турбинно гориво продължи да се повишава. За вътрешните маршрути таксите ще бъдат между 375 и 1300 индийски рупии, а за международните - между 1000 и 10 000 рупии, съобщи Ройтерс.

По посочения от агенцията курс от 96,2850 рупии за 1 долар това означава приблизително между 3,89 и 13,50 долара за вътрешен полет и между 10,39 и 103,86 долара за международен маршрут. Таксата се начислява към цената на билета, като точният размер зависи от вида на маршрута.

Ройтерс не посочва от коя дата ще влязат в сила новите стойности, нито публикува пълна разбивка по разстояние и дестинация. Не е уточнено и дали промените ще важат само за нови резервации, както при предишните корекции на IndiGo.

Ново увеличение след промените през април

Това е поредна промяна в таксите на IndiGo през 2026 г. През април авиокомпанията определи вътрешните горивни такси между 275 и 950 рупии на сектор, а международните - между 900 и 10 000 рупии. Така новият минимален размер за вътрешен маршрут се увеличава със 100 рупии, а максималният - с 350 рупии. Горната граница за международните полети остава 10 000 рупии.

През март IndiGo въведе отделна горивна такса за вътрешни и международни полети заради рязкото поскъпване на горивата на фона на напрежението в Близкия изток. През април компанията посочи, че пълното компенсиране на по-високите разходи би изисквало значително увеличение на тарифите.

„Прехвърлихме сравнително по-малка сума към клиентите“, заяви тогава IndiGo, обяснявайки, че целта е да се ограничи тежестта върху пътниците.

По-високи разходи за авиокомпаниите

Авиационното турбинно гориво е един от основните разходи за авиокомпаниите. Увеличението на горивната такса може да повиши крайната цена на билетите за пътниците, ако бъде включено в новите резервации.

Следващата важна информация за пътуващите е датата на влизане в сила и подробната тарифа по маршрути. Към съобщението на Ройтерс IndiGo не е обявила тези детайли публично.


Индия
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  • 1 Кака Наска Байконурова

    0 0 Отговор
    Само пълен наивник може да повярва, че в крилете на този самолет се побират 30т гориво, което се зарежда за 5 мин. Резервоара на автомобил побира средно 50л и ти трябва около минута. Да предположим, че маркуча на цистерната е 10 пъти по-широк, от маркуча на бензиностанцията и пак не се връзва аритметиката.

    11:30 05.10.2026