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Ryanair предупреждава за рязък скок на цените

Ryanair предупреждава за рязък скок на цените

3 Ноември, 2026 12:17 520 4

  • ryanair-
  • авиокомпании-
  • цени на полетите-
  • авиационно гориво-
  • майкъл о'лиъри

Авиокомпанията очаква горивните разходи да нараснат с около 2 милиарда евро и обмисля временни замразявания на заплатите

Ryanair предупреждава за рязък скок на цените - 1
Снимка: М. Богданова ©
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Ryanair предупреждава, че цените на полетите през лятото на 2027 г. ще се повишат значително заради очакван скок на разходите за авиационно гориво. Главният изпълнителен директор на компанията Майкъл О'Лиъри призова пътниците да резервират билетите си възможно най-рано.

„Съветът ми към потребителите за следващата година е, ако ще пътувате през лятото, да резервирате сега. Направете го възможно най-рано, докато тарифите са ниски. Те ще се повишат драматично през следващата година“, заяви О'Лиъри пред Sky.

Ryanair очаква разходите ѝ за гориво да нараснат с около 2 млрд. евро при настоящите фючърсни цени. Компанията посочва, че ако конфликтът в Близкия изток не бъде прекратен бързо, цените на авиационното гориво ще останат високи и през 2027 г.

По-скъпо гориво и по-ниска печалба

Авиокомпанията е обезпечила 80% от необходимото си гориво на цена между 50 и 67 долара за барел до 31 март. Останалите 20% обаче са поскъпнали двойно през последната година и са допринесли за 10% увеличение на разходите за шестте месеца до 30 септември.

За този период Ryanair отчита спад от 15% на печалбата след данъци до 2,15 млрд. евро. Само през второто тримесечие, което обичайно е най-печелившото за компанията, печалбата е намаляла с 6% до 1,61 млрд. евро.

Приходите за тримесечието са нараснали с 4% до 5,7 млрд. евро, а броят на превозените пътници е достигнал 64,5 млн. души, което е увеличение от 5%. Средните тарифи обаче са спаднали с 2% на годишна база през трите месеца до края на септември.

Компанията преглежда всички разходи

Ryanair посочва, че по-високите цени на полетите в Европа и намаляването на капацитета на конкурентни авиокомпании вероятно ще доведат до по-високи тарифи за полети на къси разстояния. Според компанията това увеличение няма да е достатъчно, за да компенсира изцяло очакваното повишение на разходите за гориво.

Затова превозвачът преглежда всички разходи. Сред обсъжданите мерки са временни замразявания на заплатите, намаляване на съотношението между членовете на екипажа и пътниците и по-широко използване на изкуствен интелект в административните и поддържащите дейности.

Ryanair не е обявила окончателно решение за заплатите. Компанията представи мерките като част от преглед на разходите, необходим за ограничаване на натиска върху печалбата при изтичането на по-евтините договори за гориво преди летния сезон на 2027 г.


Ирландия
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