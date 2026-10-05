Revolut вече струва 115 милиарда долара

Revolut вече струва 115 млрд. USD след вторична продажба на акции на цена от 2017 USD за акция. Сделката позволява на служители и ранни инвеститори да продадат съществуващи дялове, без в компанията да постъпва нов капитал. Оценката е с повече от 50% над 75 млрд. USD, използвани при сравнима операция през ноември 2025 г.

Така британската финтех компания е оценена по-високо от листнатите на борсата Barclays и Société Générale. При сравнение с пазарните капитализации на европейските банки Revolut би се наредила на седмо място, преди BNP Paribas, ING, Barclays, Deutsche Bank и Société Générale. Това е частна оценка, а не борсова капитализация, тъй като акциите на Revolut не се търгуват публично.

Бърз растеж и рекордна печалба

Компанията е създадена през 2015 г. като приложение за по-евтини валутни операции, но постепенно разшири услугите си с разплащателни сметки, карти, абонаменти, инвестиции, спестявания и кредити. През 2025 г. приходите ѝ са нараснали с 46% до 4,5 млрд. паунда, а печалбата преди данъци е достигнала 1,7 млрд. паунда - с 57% повече от предходната година. Броят на клиентите на дребно в края на годината е 68,3 милиона спрямо 52,5 милиона година по-рано.

Към октомври компанията посочва около 80 милиона клиенти в световен мащаб. Тя се стреми да се превърне в глобална банка с операции от Мексико до Австралия, докато някои традиционни банки, сред които HSBC, ограничават присъствието си в банкирането на дребно на отделни пазари.

„Имаме диверсифициран бизнес модел, който генерира приходи от различни продукти и услуги, а не от кредитирането“, заяви говорител на Revolut. По думите му растежът зависи от това компанията да създава услуги, които клиентите ценят, а не от равнището на лихвените проценти.

Разликата с големите банки остава значителна

Въпреки високата оценка Revolut все още има много по-малък кредитен бизнес от традиционните банки. Кредитният ѝ портфейл в края на 2025 г. е бил 2,2 млрд. паунда, а съотношението кредити към депозити - 6%. За сравнение, показателят е 55% при HSBC и 86% при Société Générale. По-ниското кредитиране ограничава приходите от всеки клиент, но намалява и експозицията към големи и сложни кредитни рискове.

Компанията признава и че все още твърде малко клиенти я използват като основна банкова сметка. Revolut не е разкрила точния им брой, но посочва, че показателят е нараснал с 45% за година. Именно прехвърлянето на основните доходи, спестявания и плащания на клиентите към платформата е сред ключовите показатели, които наблюдават най-големите инвеститори в компанията.