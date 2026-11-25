Доналд Тръмп лично се е намесил за връщането на Дженсън Хуан начело на „Енвидиа“, а акциите на компанията са поскъпнали с близо 33% след решението. Случаят предизвика критики в САЩ и Европа заради мащаба на президентската намеса в управлението на една от най-ценните технологични компании.

Според „Вашингтон пост“ Тръмп се е включил в неделно заседание на борда на директорите и е оказал натиск Хуан да бъде преназначен. Президентът потвърди ролята си в интервю за Си Ен Би Си. „Бордът реши да направи това, което ние поискахме“, заяви Тръмп, като определи намесата си като „изключително важна“.

Хуан се върна на поста само 11 дни след като беше отстранен. Американските издания свързват рокадата с разкрития за негови интимни връзки с две подчинени, както и с жена, за която има подозрения, че е работила за китайското разузнаване. Тези твърдения не са представени като установени факти от съд или друга компетентна институция.

Бордът получил уверения за националната сигурност

От „Енвидиа“ заявиха, че управителният съвет е получил уверения от високопоставени представители на американското правителство, че връщането на Хуан не създава риск за националната сигурност.

Компанията е в центъра на глобалното съперничество между САЩ и Китай заради ключовата роля на нейните чипове в развитието на изкуствения интелект. Пазарната ѝ капитализация е около 4 трилиона долара, а Дженсън Хуан е сред най-разпознаваемите ръководители в технологичния сектор.

„Ню Йорк таймс“ цитира Хуан, който е заявил пред служители на компанията, че твърдението, че се е върнал заради натиска на Тръмп, е „напълно невярно“. В същото време президентът публично заяви, че е настоявал за преназначаването му.

Призив за проверка на борсовата търговия

Сенаторът демократ Рубен Гайего призова регулаторните органи да проверят дали някой е търгувал с акции на „Енвидиа“ въз основа на важна информация, която още не е била обявена. Тръмп е заявил около 30 минути преди официалното съобщение, че Хуан е „отново там, където му е мястото“, а акциите са започнали да поскъпват още в предпазарната търговия.

Според „Файненшъл таймс“ президентът може да е реализирал увеличение на стойността на притежаваните от него акции в „Енвидиа“ между 1,3 и 15 милиона долара. Изчислението е направено въз основа на имуществените му декларации и ръста на книжата, но точният размер не може да бъде установен, тъй като декларациите посочват диапазони, а не конкретен брой акции.

„Гардиън“ цитира акционера Марк Левин, който определи случилото се като „пълен обрат на 180 градуса без обяснение“. Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че е „шокиран“ и че политическата власт трябва да се въздържа от намеса в икономическата дейност на компаниите.

Коментарите поставят въпроса дали националната сигурност, стабилността на пазара и политическият интерес са били разграничени при решението за връщането на Хуан. Следващият ключов въпрос е дали ще бъде започната официална проверка на борсовата търговия около обявяването на рокадата.

Източници: bta.bg