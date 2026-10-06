Представят новия Надзорен съвет на ББР

Новият състав на Надзорния съвет на Българската банка за развитие ще бъде представен днес. Очаква се да бъдат обявени трима нови членове, предложени от министъра на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

Тримата кандидати са с различен и взаимно допълващ се професионален опит. Един от тях има над 35 години професионален стаж, като повече от две десетилетия от него са преминали в Европейската банка за възстановяване и развитие. Имената на новите членове не са посочени предварително.

Промяната идва след обновяване и на Управителния съвет

В средата на септември Българската банка за развитие одобри новите членове на Управителния си съвет. В него влязоха Ангел Найденов, Костадин Каранлъков и Надя Кошинска.

Предстоящото представяне се отнася до Надзорния съвет, който е различен орган от Управителния съвет на финансовата институция. След обявяването се очаква да станат известни имената и професионалните профили на тримата нови членове.

NOVA съобщава, че предложените кандидати са подбрани заради различния им опит, включително дългогодишната работа на един от тях в Европейската банка за възстановяване и развитие.

Източници: nova.bg