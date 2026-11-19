Българските компании постигат впечатляващи успехи на международните пазари, но често остават недостатъчно познати в собствената си страна. В същото време предприемачите продължават да се сблъскват с неблагоприятна бизнес среда и недостатъчна подкрепа от държавата. Това заяви социологът и предприемач Кънчо Стойчев по време на церемонията по връчването на наградите „Фирма на годината“, организирана от Първа инвестиционна банка (Fibank).

Според него в България се говори прекалено много за проблемите, докато положителните примери, особено в икономиката, остават на заден план.

„Не знам защо така се получава у нас, но като че ли повече ни се говори за лошите неща и по-малко внимание обръщаме на добрите. Повярвайте ми, добрите неща са страшно много, особено в бизнеса“, посочи Стойчев.

Той подчерта, че въпреки дългогодишния си опит в българското производство продължава да открива нови успешни компании, които са добре познати зад граница, но почти неизвестни у нас.

„С всяка седмица, с всеки ден се открива нова и нова прекрасна българска фирма. Повечето от тях са страхотно известни в чужбина, но не и в България, някак си не ценим всичко това, което имаме“, заяви социологът.

Стойчев отправи и остра критика към държавата за условията, в които работят българските предприемачи.

„Това, което постигаме ние, предприемачите, не е благодарение на държавата ни, а въпреки държавата ни, тоест в нашата битка с държавата“, коментира той.

Според него вътрешният инвестиционен климат не дава особени основания за оптимизъм, като положителните тенденции са ограничени. Още по-сериозен проблем обаче е нарастващата зависимост на българската икономика от процесите в Европа.

Социологът направи паралел с времето преди 1989 г., когато според оценката му около 80% от българската икономика са били обвързани със съветския пазар. По думите му днес страната отново е силно зависима от един основен пазар – европейския.

„Сега го докарахме до 80 на 100 свързано също с един пазар, европейския, и го докарахме дотам, че европейският пазар хич не е добре“, предупреди Стойчев.

Той изрази притеснение и от международната обстановка, като обърна внимание на все по-честото присъствие на темата за войната в общественото ежедневие.

„Хич не е добре и това, че като че ли темата за войната започва да става наше ежедневие, а то стане ли ежедневие, се притъпяват сетивата, притъпява се чувствителността“, посочи той.

Въпреки критичните си оценки за икономическата среда и геополитическите рискове, Кънчо Стойчев призова за оптимизъм и по-голямо признание към постиженията на българските предприятия.

Според него страната разполага с множество успешни компании, които доказват конкурентоспособността си извън България, но техният принос за икономиката и обществото често остава недооценен.