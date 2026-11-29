Китайската икономика показва нови признаци на забавяне, след като промишленото производство, продажбите на дребно и инвестициите се оказаха под очакванията на анализаторите през октомври. Данните засилват опасенията за устойчивостта на растежа във втората по големина икономика в света, съобщават Financial Times и Reuters.

Промишленото производство е нараснало с 4,8% на годишна база през октомври при увеличение от 5,5% през септември. Икономистите очакваха ръст от 5,3%, показват данните на Националното статистическо бюро на Китай.

Още по-сериозно е забавянето при потреблението. Продажбите на дребно са се увеличили с едва 0,4% спрямо същия месец на предходната година, след ръст от 1,1% през септември. Резултатът е под прогнозите за увеличение от 0,8%, въпреки националните празници и започналите сезонни търговски кампании.

Инвестициите продължават да намаляват

Инвестициите в дълготрайни активи са се свили с 8,1% през първите десет месеца на годината спрямо същия период на 2025 г. Спадът се задълбочава спрямо отчетените 7,2% за периода януари–септември и надхвърля очакванията на анализаторите.

Особено тежка остава ситуацията в сектора на недвижимите имоти. Инвестициите в строителство и развитие на имоти са намалели с 21,6% на годишна база през периода януари–октомври, докато продължителният спад на цените на жилищата ограничава потребителското доверие.

Слабостта на имотния пазар се отразява и върху други отрасли, включително строителството, производството на материали и потреблението на домакинствата.

Износът остава основният двигател на растежа

На фона на слабия вътрешен пазар китайските производители продължават да разчитат на международното търсене. Особено силни са доставките на високотехнологични продукти, електроника и оборудване, свързано с развитието на изкуствения интелект.

Износът е нараснал с 35% на годишна база през октомври, подкрепен от глобалните инвестиции в технологична инфраструктура. Тази зависимост от външните пазари обаче прави китайската икономика по-уязвима към търговски ограничения и промени в международното търсене.

Въпреки отслабването на икономическата активност анализаторите очакват Китай да изпълни официалната си цел за годишен растеж между 4,5% и 5%. Това намалява вероятността Пекин да предприеме мащабни нови стимули преди края на 2026 г.

Предстоящите икономически данни за ноември ще покажат дали забавянето продължава и през последното тримесечие на годината.