Новини
Бизнес »
Сърбия и Северна Македония ще изградят газопровод за LNG от Гърция

Сърбия и Северна Македония ще изградят газопровод за LNG от Гърция

6 Октомври, 2026 20:25 431 5

  • сърбия-
  • гърция-
  • северна македония-
  • lng

Новата инфраструктура ще позволи на Атина да изнася до 9,5 милиарда кубически метра газ до 2027 година

Сърбия и Северна Македония ще изградят газопровод за LNG от Гърция - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Скоро ще започне строителството на газов интерконектор между Сърбия и Северна Македония, с което ще се отвори допълнителен маршрут за доставка на газ от терминала за втечнен природен газ в Александруполис, Гърция. Това беше посочено в съвместно изявление на министрите на енергетиката на Сърбия, България, Гърция и Северна Македония след регионална среща на върха в Белград.

„Първите тръби за участъка Сърбия-Северна Македония от газовия интерконектор са доставени в Сърбия и работата по полагането на тръбопроводите ще започне скоро“, се отбелязва в изявлението.

Новият газопровод ще се свърже с интерконектора Гърция-Северна Македония, който в момента е в процес на изграждане. Завършването на гръцкия участък се очаква до края на 2026 г., а на северномакедонския участък - през 2027 г.

Участниците в срещата приветстваха свързването на Сърбия и Северна Македония към Вертикалния газов коридор чрез техните оператори на газопреносни системи. Според изявлението, развитието на инфраструктурата ще позволи на Гърция да увеличи капацитета си за износ на газ до 9,5 милиарда кубически метра до 2027 г.

Министрите отбелязаха, че допълнителните доставки на втечнен природен газ (LNG) „ще засилят диверсификацията на доставките за съседните пазари, включително Сърбия и Северна Македония“.

Страните обсъдиха и възможността за разработване на тръбопровод Солун-Скопие-Ниш, който би могъл да свърже Сърбия през Северна Македония с пристанищната и енергийната инфраструктура на Солун, Гърция.

По-рано сръбският премиер Джуро Макут заяви, че страната планира да диверсифицира източниците си на енергийни доставки през следващите няколко години и „може лесно да се присъедини“ към проекта „Вертикален газов коридор“.

„Вертикален газов коридор“ е проект, насочен към създаване на маршрут за доставки на втечнен природен газ от Гърция до страни от Централна и Източна Европа, включително Украйна, Унгария, Словакия и други страни. Инициативата има за цел да осигури алтернатива на тръбопроводните доставки на руски газ за Европа след прекратяване на транзита през Украйна през януари 2025 г. Проектът включва оператори на газопреносни мрежи от Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    1 0 Отговор
    България както винаги не участва.

    Коментиран от #2, #3

    20:33 06.10.2026

  • 2 Евала..

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    По този начин ще ни отрежат да правим пазарлък за транзитните цени. Чий ще е газът?

    20:38 06.10.2026

  • 3 Кандидат депутат

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Ние ще го строим , поне 20години. Ще има да чакат тая газ , ама друг път.

    20:39 06.10.2026

  • 4 !!!?

    4 2 Отговор
    Мощите на "Боташ" на Мистър Кеш ще бъдат пренесени по интерконектор за Македония и Сърбия...!!!?

    20:44 06.10.2026

  • 5 Град Крива паланка

    5 0 Отговор
    Да, Македония и Сърбия си живеят нормален живот с нормална инфлация 2-3 %, изграждат газопроводи без кражби , а в България инфлацията от януари до юни 2026 е над 50% ..най бедната държава в ЕС с най скъпите цени ...лошо за побратимите

    20:45 06.10.2026