Сърбия и Северна Македония ще изградят газопровод за LNG от Гърция

Скоро ще започне строителството на газов интерконектор между Сърбия и Северна Македония, с което ще се отвори допълнителен маршрут за доставка на газ от терминала за втечнен природен газ в Александруполис, Гърция. Това беше посочено в съвместно изявление на министрите на енергетиката на Сърбия, България, Гърция и Северна Македония след регионална среща на върха в Белград.

„Първите тръби за участъка Сърбия-Северна Македония от газовия интерконектор са доставени в Сърбия и работата по полагането на тръбопроводите ще започне скоро“, се отбелязва в изявлението.

Новият газопровод ще се свърже с интерконектора Гърция-Северна Македония, който в момента е в процес на изграждане. Завършването на гръцкия участък се очаква до края на 2026 г., а на северномакедонския участък - през 2027 г.

Участниците в срещата приветстваха свързването на Сърбия и Северна Македония към Вертикалния газов коридор чрез техните оператори на газопреносни системи. Според изявлението, развитието на инфраструктурата ще позволи на Гърция да увеличи капацитета си за износ на газ до 9,5 милиарда кубически метра до 2027 г.

Министрите отбелязаха, че допълнителните доставки на втечнен природен газ (LNG) „ще засилят диверсификацията на доставките за съседните пазари, включително Сърбия и Северна Македония“.

Страните обсъдиха и възможността за разработване на тръбопровод Солун-Скопие-Ниш, който би могъл да свърже Сърбия през Северна Македония с пристанищната и енергийната инфраструктура на Солун, Гърция.

По-рано сръбският премиер Джуро Макут заяви, че страната планира да диверсифицира източниците си на енергийни доставки през следващите няколко години и „може лесно да се присъедини“ към проекта „Вертикален газов коридор“.

„Вертикален газов коридор“ е проект, насочен към създаване на маршрут за доставки на втечнен природен газ от Гърция до страни от Централна и Източна Европа, включително Украйна, Унгария, Словакия и други страни. Инициативата има за цел да осигури алтернатива на тръбопроводните доставки на руски газ за Европа след прекратяване на транзита през Украйна през януари 2025 г. Проектът включва оператори на газопреносни мрежи от Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова.