Хърватският петролопроводен оператор JANAF възстанови редовните доставки на суров петрол за сръбската рафинерия в Панчево, след като приключиха ремонтните дейности по повредения участък между Сисак и Славонски Брод. Това съобщи компанията на 20 ноември, цитирана от сръбската информационна агенция Tanjug и телевизия B92.

Транспортирането на петрол беше преустановено на 6 ноември след авария по време на ремонтни дейности, извършвани от външен изпълнител. Инцидентът доведе до изтичането на приблизително 568 000 литра суров петрол и създаде риск за снабдяването на единствената петролна рафинерия в Сърбия.

От JANAF уточниха, че ремонтните екипи са работили денонощно за отстраняване на повредата. Разлетият петрол е бил събран и транспортиран с автоцистерни до терминал на компанията, откъдето е върнат в тръбопроводната система. Дейностите по почистването на засегнатия район продължават.

Прекъсването на доставките принуди сръбските власти да предприемат извънредни мерки за гарантиране на енергийната сигурност. На 13 ноември правителството разреши на петролната компания NIS да използва до 66 000 тона суров петрол от държавните резерви, за да предотврати спирането на производството в Панчево.

Заради недостига на суровина рафинерията временно намали преработката, а част от необходимите количества дизелово гориво бяха осигурени от оперативните и търговските резерви. Сръбското министерство на минното дело и енергетиката увери, че доставките на бензин, авиационно гориво и мазут не са били застрашени.

Възстановяването на петролопровода е от ключово значение за Сърбия, тъй като JANAF е единственият маршрут за доставка на суров петрол до рафинерията в Панчево.

Освен техническите затруднения сръбската петролна индустрия продължава да бъде изправена и пред последствията от американските санкции срещу NIS, наложени заради руското участие в собствеността на компанията.

Действащият тригодишен договор между JANAF и NIS изтича в края на 2026 г., което поставя въпроса за бъдещите условия на доставките и дългосрочната енергийна сигурност на Сърбия.