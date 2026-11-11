Гърция глоби вериги супермаркети за високи надценки

Гръцките власти наложиха глоби за милиони евро на супермаркетни вериги и производители за превишаване на допустимия марж на брутната печалба. Най-големият пакет е за 1,05 млн. евро и засяга пет компании, сред които Lidl Hellas, „Алфа-Бета Василопулос“ и Market In.

Проверките са извършени от Междуведомственото звено за контрол на пазара ДИМЕА и са обхванали 3168 продуктови кода за периода от 2023 до 2025 г. При 65 продукта е установено превишаване на разрешения марж спрямо нивата, действали преди 31 декември 2021 г. Данните бяха оповестени от гръцката независима служба за контрол на пазара и защита на потребителите.

Най-голямата санкция е за Lidl

Lidl Hellas получи глоба от 670 925 евро за 26 продуктови кода. Санкцията за „Алфа-Бета Василопулос“ е 109 900 евро за 22 кода, а Market In е глобена със 72 370 евро за 12 кода. Така трите търговски вериги носят общо 853 195 евро от февруарския пакет.

Останалите санкции са за производителите Nestle Hellas и Flora Food Greece. Те са съответно 144 700 евро за четири продукта и 52 870 евро за един продукт. Ограничението на маржа, по което са наложени тези глоби, е било в сила до 30 юни 2025 г., но проверките са приключили по-късно.

Отделна глоба от близо 3 млн. евро

През юни Nestle Hellas получи и отделна санкция от 2 992 987 евро за превишаване на допустимия марж при 48 продукта. Проверяваните категории включват кафе, шоколад, мляко за кърмачета и бебешки кремове, а установеният период е от 13 март до 3 април 2026 г.

Санкциите не означават автоматично, че всяко увеличение на цената е незаконно. Гръцките власти разглеждат конкретното съотношение между покупната цена, разходите и реализирания брутен марж, а не само промяната на цената на рафта.

Lidl Hellas, „Алфа-Бета Василопулос“ и Market In заявиха, че ще използват законовите средства за обжалване на наложените глоби. Това означава, че окончателният изход по санкциите може да зависи и от последващи административни или съдебни производства.

Подготвят нов подход към цените

На фона на новите поскъпвания на основни храни министърът на развитието Такис Теодорикакос заяви, че правителството не планира просто да върне общ таван на печалбите. „Трябва обаче да намерим начин да гарантираме справедливост“, каза той пред гръцката обществена телевизия ERT.

По думите му се разработва методика, с която да се различават оправданите от неоправданите увеличения на цените, като се обсъжда и използването на изкуствен интелект. Предстои предложенията на независимата служба за защита на потребителите да бъдат разгледани от правителството.

Източници: ekathimerini.com, kathimerini.gr