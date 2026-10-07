Производството в Германия скочи с 2% през август

Производството в Германия е нараснало с 2,0% през август спрямо предходния месец, показват данните на Федералната статистическа служба. Увеличението е четири пъти по-голямо от очакваните от анализаторите 0,5%.

Това е най-силният месечен ръст от близо година и половина. През юли производството беше намаляло с 1,2%, а новите данни обхващат общо промишлеността, строителството и енергийния сектор.

Строителството и машиностроенето водят ръста

Най-голям принос за августовското увеличение има строителството, където производството се е повишило с 9,3% на месечна база. При специализираните строителни и довършителни дейности ръстът достига 13,1%.

Промишленото производство се е увеличило с 0,6%, като машиностроенето отчита ръст от 5,3%. Енергийното производство обаче е спаднало с 0,4%.

Автомобилният сектор остава слабото звено. Производството на автомобили е намаляло с 5,4%, като спадът се свързва отчасти с годишните заводски отпуски през август. Тази година в месеца са попаднали повече производствени прекъсвания в сравнение с предходната.

Поръчките спадат въпреки по-добрите производствени данни

Положителният резултат при производството идва на фона на рязък спад на новите поръчки. По данни на Федералната статистическа служба те са намалели с 10,6% през август спрямо юли. Почти целият спад се дължи на сектора за производство на други транспортни средства, който включва самолети, кораби, влакове и военни машини.

Въпреки августовското понижение поръчковите книги на германската индустрия са на най-високото си равнище от началото на съответната статистика през 2015 г. Това създава предпоставки за по-добра активност през следващите месеци, но не премахва рисковете пред компаниите.

Берлин предупреждава за рискове пред индустрията

Германското федерално икономическо министерство посочва, че корабоплаването по Рейн остава ограничено заради ниското водно ниво. Според министерството импулсът от енергоемките отрасли отслабва, а износът е под натиск заради силната международна конкуренция.

„Перспективите за широкообхватно съживяване на индустриалната конюнктура остават сдържани“, заяви германското федерално икономическо министерство.

Така августовският скок показва възстановяване на производството, но не и равномерен обрат във всички ключови отрасли. Строителството и машиностроенето подкрепят резултата, докато автомобилният сектор, новите поръчки и износът продължават да ограничават темпото на германската индустрия.