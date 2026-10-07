Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Бизнес »
Производството в Германия скочи с 2% през август
  Тема: Икономика

Производството в Германия скочи с 2% през август

7 Октомври, 2026 14:43 360 4

  • германия-
  • индустриално производство-
  • германска икономика-
  • автомобилна индустрия

Ръстът е четири пъти по-голям от очакваното, но спадът на поръчките и слабостта на автомобилния сектор ограничават перспективите пред индустрията

Производството в Германия скочи с 2% през август - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Производството в Германия е нараснало с 2,0% през август спрямо предходния месец, показват данните на Федералната статистическа служба. Увеличението е четири пъти по-голямо от очакваните от анализаторите 0,5%.

Това е най-силният месечен ръст от близо година и половина. През юли производството беше намаляло с 1,2%, а новите данни обхващат общо промишлеността, строителството и енергийния сектор.

Строителството и машиностроенето водят ръста

Най-голям принос за августовското увеличение има строителството, където производството се е повишило с 9,3% на месечна база. При специализираните строителни и довършителни дейности ръстът достига 13,1%.

Промишленото производство се е увеличило с 0,6%, като машиностроенето отчита ръст от 5,3%. Енергийното производство обаче е спаднало с 0,4%.

Автомобилният сектор остава слабото звено. Производството на автомобили е намаляло с 5,4%, като спадът се свързва отчасти с годишните заводски отпуски през август. Тази година в месеца са попаднали повече производствени прекъсвания в сравнение с предходната.

Поръчките спадат въпреки по-добрите производствени данни

Положителният резултат при производството идва на фона на рязък спад на новите поръчки. По данни на Федералната статистическа служба те са намалели с 10,6% през август спрямо юли. Почти целият спад се дължи на сектора за производство на други транспортни средства, който включва самолети, кораби, влакове и военни машини.

Въпреки августовското понижение поръчковите книги на германската индустрия са на най-високото си равнище от началото на съответната статистика през 2015 г. Това създава предпоставки за по-добра активност през следващите месеци, но не премахва рисковете пред компаниите.

Берлин предупреждава за рискове пред индустрията

Германското федерално икономическо министерство посочва, че корабоплаването по Рейн остава ограничено заради ниското водно ниво. Според министерството импулсът от енергоемките отрасли отслабва, а износът е под натиск заради силната международна конкуренция.

„Перспективите за широкообхватно съживяване на индустриалната конюнктура остават сдържани“, заяви германското федерално икономическо министерство.

Така августовският скок показва възстановяване на производството, но не и равномерен обрат във всички ключови отрасли. Строителството и машиностроенето подкрепят резултата, докато автомобилният сектор, новите поръчки и износът продължават да ограничават темпото на германската индустрия.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ......-

    2 0 Отговор
    "нарастнало" ама нъцки.

    14:50 07.10.2026

  • 3 Факт

    4 0 Отговор
    Всичко намаляло, а общо се вдигнал ръста, явно цената на горивата вдига процента

    14:54 07.10.2026

  • 4 Они

    1 0 Отговор
    Няма кеш! Инфлацията изяжда всичко. Цените на горивата я помпят нагоре стремглаво.

    15:21 07.10.2026