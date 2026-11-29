Германските газохранилища са запълнени на 54,5%, или около 134,7 тераватчаса, на фона на застудяването и увеличеното потребление за отопление. Това е значително по-ниско ниво от отчетеното през същите периоди на предходни години. Преди година запасите са били около 68%, съобщава „Билд“.

Федералната мрежова агенция определя развитието като „много сериозно“, но не отчита непосредствена опасност от недостиг. „Газоснабдяването в Германия е стабилно, а сигурността на доставките е гарантирана“, посочва регулаторът. Според оценката му рискът от напрегнато газоснабдяване остава нисък, тъй като в страната постъпват количества по тръбопроводи, чрез терминали за втечнен природен газ и от хранилищата.

Запасите намаляват десет поредни дни. Последното минимално увеличение от 0,04% е отчетено на 18 ноември. След това спадът е бил 0,57% на 23 ноември, 0,65% на 24 ноември и 0,8% на 25 ноември. Международната асоциация на операторите на газохранилища предупреждава, че продължителни екстремно ниски температури могат да поставят под натиск газоснабдяването през зимата.

Германия разчита на внос и втечнен газ

Между 19 и 25 ноември Германия е внесла 18,8 тераватчаса газ по тръбопроводи. Доставките през германските терминали за втечнен природен газ са достигнали 2,3 тераватчаса, а средната натовареност на терминалите е била 41,2%.

Федералната мрежова агенция подчертава, че нивото на запасите не може да бъде разглеждано самостоятелно. За сигурността на снабдяването значение имат едновременно вносът по тръбопроводи, втечненият газ, инфраструктурата, потреблението и наличните количества в хранилищата. Агенцията очаква сравнително ниски запаси и в края на зимата, но не прогнозира дефицит.

Европейската цел беше смекчена заради пазара

Според правилата на Европейския съюз газохранилищата трябва да достигат 90% в периода от 1 октомври до 1 декември. През 2026 г. обаче беше предвидена по-голяма гъвкавост заради трудните условия на енергийния пазар. През юли Европейската комисия потвърди, че запълненост от 80% е достатъчна за гарантиране на доставките през зимата.

Германският регулатор посочва, че по-ниското равнище на запасите не е само по себе си доказателство за недостиг. В актуалната му оценка се отбелязва, че газът се изтегля в рамките на очакваното според времето и пазарните условия. В същото време „Билд“ предупреждава, че по-силен студ може да доведе до ново ускоряване на потреблението и до по-високи цени на газа през зимата.

Източници: rbc.ru, bild.de